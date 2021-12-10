Премьер Беларуси сообщил о планах бюджетной поддержки экспорта

Несмотря на нарастающее санкционное давление и ограничения, связанные с пандемией COVID-19, экономика Беларуси "демонстрирует устойчивость к постоянно возникающим вызовам и угрозам", заявил в пятницу премьер-министр Роман Головченко.

Выступая перед депутатами обеих палат парламента в ходе обсуждения пакета бюджетных законопроектов, глава кабинета министров подтвердил, что правительством "выполняется основная целевая задача на текущий год - повышение уровня благосостояния населения на основе сбалансированного экономического роста",- информирует БЕЛТА.

Рост ВВП за десять месяцев текущего года, уточнил, в частности, оратор, обеспечен в стране преимущественно за счет экспорта, составив, по его словам, "102,4 процента при прогнозе на год - 101,8 процента".

Давая в целом оценку проекта бюджета, Головченко пояснил, что он сформирован при более осторожных оценках экономического роста, учитывающих максимальное влияние всех возможных рисков. Правительство, уточнил он, исходит из более сдержанных оценок возможностей. Темп роста ВВП в этом сценарии - 100,7 процента.

Во-первых, по его мнению, этот принцип "объективно позволяет взвешенно запланировать расходы бюджетов всех уровней, чтобы затем не принимать экстренные меры по дополнительной консолидации бюджета уже в процессе его исполнения".

Тем самым, считают в правительстве, это позволит избежать ситуативного и внезапного перекраивания сформированных планов в первую очередь бюджетными организациями.

Во-вторых, консолидированный бюджет сохраняет свою социальную направленность, подчеркнул премьер, обратив внимание депутатов, что запланировано увеличение расходов на образование, здравоохранение, заработную плату, перечисления в ФСЗН. Планируется усилить примерно на 21 процент бюджетную поддержку экспорта и финансирование закупки техники у отечественных производителей почти на 30 процентов. Это соответствует концепции проекта прогноза о росте экономики преимущественно за счет экспорта, резюмировал Головченко.