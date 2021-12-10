СК предъявил окончательное обвинение напавшему на школу в Казани

Следователи предъявили окончательное обвинение устроившему стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, молодой человек в соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

- Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении, - пояснила представитель СК РФ.

Галявиев обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса - "убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом", "изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства" и "умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества". Вину он признал полностью и в содеянном раскаялся.

- Всего потерпевшими признано более 600 лиц, среди которых есть малолетние. В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката, - добавили в СК РФ.

Трагедия в гимназии №175 Казани произошла 11 мая. Ильназ Галявиев ворвался в здание, привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл огонь из охотничьего ружья. Жертвами стрельбы стали девять человек, включая семерых школьников. Свыше 20 человек, преимущественно дети, получили ранения различной степени тяжести. Некоторым из них потребовалось длительное лечение в федеральных медицинских центрах Москвы.