С кораблем "Донбасс" на Украине связаны многочисленные инциденты

Свою версию маневра судна изложил известный своими эпатажными высказываниями министр обороны Украины Алексей Резников, заявив, что "Донбасс" находился в Азовском море, акватории совместного пользования на "законных основаниях". Резников не объяснил, в чем-именно заключалась миссия судна.

Тем временем выяснилось, что с кораблем "Донбасс", спущенным на воду еще в 1969 году, на Украине связаны многочисленные инциденты. Этот корабль был построен на Щекинской судоверфи в Польше по заказу ВМФ СССР и под наименованием ПМ-9 активно участвовал в боевых походах с начала 1970-х годов, войдя в состав 472-го дивизиона ВМФ СССР, информирует издание Страна.ua.

Злоключения судна начались после раздела Черноморского флота СССР, когда ПМ-9 был переименован в "Краснодон", а затем, в 2001 году в "Донбасс". В ноябре 2007 года, корабль, находившийся в Севастопольской бухте, не был поставлен на укрытую стоянку. Его сорвало со швартовых во время шторма и унесло к центру бухты, и только благодаря якорям "Донбасс" избежал столкновения с другими украинскими кораблями или выброса на берег. Более того, на судне не работал главный двигатель и дизель-генераторы. "Донбасс" несколько часов находился в эпицентре пятибалльного шторма со шквальным ветром до 40 м/с, оставшись не только без хода, но и без света и связи. Лишь с помощью буксира "Корец" ВМС Украины, а также буксиров Черноморского флота России и Севастопольского морского порта судну удалось избежать катастрофы.

Как отмечает издание, на протяжении длительного периода времени "Донбасс" находился в неудовлетворительном техническом состоянии. Череду неприятностей дополнил пожар, который 4 сентября 2016 года охватил две палубы "Донбасса", а площадь горения составила более 100 квадратных метров. Только в 2017 году на судне был проведен так называемый поддерживающий ремонт. 23 сентября 2018 года буксируемый судном "Корец", с разрешения российских пограничников, он вошел в Азовское море, пройдя под аркой Крымского моста, как заявили в Киеве, с целью создания базы ВМС Украины в Бердянске.

Напомним, что через два месяца после этого, в конце ноября 2015 года, три корабля украинского флота попытались перейти в Азовское море через Керченский пролив. Проход через него был закрыт из-за получения российской погранслужбой информации о готовящейся со стороны Украины диверсии в отношении Крымского моста. Одно из судов задержали российские пограничники.