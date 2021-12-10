Шеремет предостерег Украину от провокаций в Керченском проливе

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал инцидент с участием корабля управления "Донбасс" ВМС Украины и предостерег украинские власти от повторения провокаций, связанных с попытками прорваться через Керченский пролив.

По его словам, за этой провокацией стоят высшие должностные лица Украины, без отмашки президента ничего бы этого не было, пишет РИА Новости. Шеремет подчеркнул, что в случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждет незавидная участь.

"Наши пограничники будут действовать строго в рамках российского законодательства", - заявил депутат, добавив, что при этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ.

Он отметил, что действия украинских военных создают угрозу международному судоходству, а киевские власти так и не вынесли уроков после своей же провокации 2018 года. Шеремет подчеркнул, что нет никаких сложностей для прохода пролива. Надо просто выполнить элементарные требования и заблаговременно подать заявку.

Утром 9 декабря "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива, хотя никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала. Корабль шел в сторону Керченского пролива и находился в 18 морских милях от него, требования изменить курс не выполнял, уточнили в ФСБ. Позже "Донбасс" развернулся и лег на обратный от Керченского пролива курс.

Напомним, в ноябре 2018 года два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины нарушили российскую границу и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли с экипажем были задержаны. Украинских военнослужащих 7 сентября 2019 года передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. 18 ноября 2019 Киеву вернули катера и буксир.