Распоряжение главы Удмуртской Республики от 3 декабря 2021 года № 341-РГ "О внесении изменения в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики"

1. Внести в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики" изменение, изложив его в следующей редакции:





"О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", в связи с угрозой распространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - новая коронавирусная инфекция):

1. Ввести с 18 марта 2020 года впредь до особого распоряжения на территории Удмуртской Республики режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Приостановить (ограничить) на территории Удмуртской Республики:

1) с 11 октября 2021 года до особого распоряжения проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением случаев, установленных настоящим распоряжением.

Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются:

на проведение мероприятий в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Удмуртской Республики, Государственного Совета Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Республики, оперативного штаба при Правительстве Удмуртской Республики по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Удмуртской Республике;

на проведение публичных слушаний в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Удмуртской Республики или правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике;

на проведение официальных всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных мероприятий с учётом методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и требований Министерства спорта Российской Федерации. Проведение указанных в настоящем абзаце спортивных мероприятий осуществляется без участия зрителей;

на деятельность бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики "Зоопарк Удмуртии" при соблюдении санитарного режима, мер профилактики, а также оказания услуг на территориях данного учреждения, расположенных на открытом воздухе;

на проведение публичных мероприятий, которые проводятся на территориях единых специально отведённых или приспособленных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера;

2) оказание услуг по предоставлению кальянов для курения, в том числе доставку кальянов на дом, предоставление кальянов в аренду, оказание услуг кальянщиков на дому;

3) с 8 ноября 2021 года до особого распоряжения оказание услуг общественного питания в предприятиях общественного питания, не имеющих полного технологического цикла производства, с 22.00 часов до 10.00 часов;

4) с 8 ноября 2021 года до 6 декабря 2021 года работу предприятий (объектов) общественного питания в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), не имеющих отдельного входа в зал обслуживания посетителей предприятий (объектов) общественного питания с территорий, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), имеющих возможность прохода посетителей предприятий (объектов) общественного питания из залов обслуживания в иные помещения торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) (места общего пользования, объекты торговли и т. п.);

5) с 8 ноября 2021 года до 6 декабря 2021 года в период с 23 часов до 7 часов утра следующего дня работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов. Действие настоящего подпункта не распространяется на предприятия общественного питания, указанные в подпункте 4 настоящего пункта;

6) с 11 октября 2021 года до особого распоряжения деятельность ночных клубов (дискотек), караоке-клубов, боулинг-клубов, картинг-центров и иных аналогичных объектов, танцевальных площадок в предприятиях общественного питания, торгово-офисных центрах, а также объектов массового отдыха, развлекательных и досуговых заведений, в которых оказываются аналогичные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

7) с 1 ноября 2021 года до особого распоряжения деятельность бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации (работодателей и их работников), деятельность которых не может быть приостановлена (ограничена) согласно пункту 4 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Организации, индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограничена) в соответствии с настоящим пунктом, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, а также лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории соответствующего муниципального образования по предложениям оперативных штабов муниципальных образований органы местного самоуправления в Удмуртской Республике могут принимать решения о введении отдельных ограничительных мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, уведомив соответствующие исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики о принятом решении. Указанное решение может быть принято либо в целом по муниципальному образованию, либо в отношении отдельных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

3. Разрешить:

1) с 15 ноября 2021 года деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеских спортивных школ и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, осуществление спортивной подготовки на всех этапах, тренировочного процесса спортивных сборных команд Удмуртской Республики и членов спортивных сборных команд Российской Федерации;

2) с 1 ноября 2021 года деятельность хозяйствующих субъектов Удмуртской Республики, осуществляющих коммерческую деятельность в сфере физической культуры и спорта, фитнес-центров (деятельность которых не запрещена в соответствии с настоящим распоряжением), при условии организации индивидуальных и групповых занятий с соблюдением Методических рекомендаций по организации работы фитнес-клубов МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1 "Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года, а также при соблюдении следующих условий:

обеспечения на входе в организацию измерения температуры тела посетителей;

проверки наличия у работников таких организаций (за исключением несовершеннолетних) QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации (далее - документ о вакцинации), либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследование) (далее - документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19), срок действия которого составляет не более чем 72 часа с даты проведения исследования, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (сертификата о перенесенном заболевании), подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев (далее - документ о перенесенном заболевании), а у лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, - наличия медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации;

проверки наличия у посетителей таких организаций (за исключением несовершеннолетних) документа о вакцинации либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, срок действия которого составляет не более чем 72 часа с даты проведения исследования, либо документа о перенесенном заболевании, а у лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, - наличия медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа;

в случае выявления лиц с повышенной температурой тела (более 37,1 градуса Цельсия) или отсутствия у них документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, полученного не позднее чем за 72 часа, либо медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа, обеспечение запрета на посещение такими лицами соответствующих организаций;

3) с 8 ноября 2021 года деятельность Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта по организации выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее-ВФСК ГТО);

4) с 15 ноября 2021 года деятельность организаций культуры, в том числе учреждений клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества), библиотек, музеев, театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских игровых зон в предприятиях общественного питания, торгово-офисных центрах при соблюдении условий, указанных в абзацах втором - пятом подпункта 2 настоящего пункта;

5) работу плоскостных спортивных сооружений для проведения гражданами индивидуальных открытых тренировок, пробежек, занятий скандинавской ходьбой, велопрогулок, индивидуальных или групповых занятий спортом;

6) посещение гражданами парков культуры и отдыха в целях прохода, прогулок и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также в иных случаях, на которые не распространяются ограничения, установленные настоящим распоряжением, с соблюдением установленных им требований;

7) с 1 июля 2020 года деятельность санаторно-оздоровительных учреждений, имеющих лицензии на медицинскую деятельность;

8) с 12 июля 2020 года деятельность организаций, осуществляющих организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях, профильных сменах, отрядах, проводимых на базе образовательных организаций для детей, в том числе членов детских и молодежных общественных объединений, при условии выполнения рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 марта 2021 года "МР 3.1/2.4.0239-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году. Методические рекомендации";

9) с 1 июля 2020 года деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере водного транспорта;

10) с 10 февраля 2021 года осуществление в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, дополнительного образования детей с привлечением тренеров, педагогов из других организаций;

11) с 24 марта 2021 года Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики проведение плановых проверок страховых медицинских организаций и медицинских организаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования;

12) с 15 ноября 2021 года деятельность образовательных организаций дополнительного образования, а также деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за исключением этапов спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства, а также в группах "Т-5" и "Т-4" тренировочного этапа, деятельности профессиональных спортивных клубов, осуществления тренировочного процесса спортивных сборных команд Удмуртской Республики и членов спортивных сборных команд Российской Федерации;

13) с 15 ноября 2021 года деятельность организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, учреждений культуры и спорта, осуществляющих уход и присмотр за детьми, допускается при соблюдении условий, указанных в абзацах втором - пятом подпункта 2 настоящего пункта.

4. Установить, что:

1) до особого распоряжения разрешенная в соответствии с настоящим распоряжением деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) в городе Ижевске, осуществляется с учетом положений Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20. 3.1 "Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года;

2) до особого распоряжения работа спортивных сооружений (объектов спорта), использование которых необходимо для обеспечения деятельности, разрешенной в соответствии с настоящим распоряжением, осуществляется при условии проведения генеральной уборки таких объектов, с применением дезинфицирующих средств, соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 1,5 метра, и при условии соблюдения требований, содержащихся в Методических рекомендациях МР 3.1/2.1.0184-20.3.1 "Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена.

Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года;

3) с 8 ноября 2021 года до особого распоряжения организация тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО гражданами осуществляется в группах с численностью не более 20 человек;

4) до особого распоряжения проведение гражданами индивидуальных открытых тренировок, пробежек, занятий скандинавской ходьбой, велопрогулок, индивидуальных или групповых занятий спортом на плоскостных спортивных сооружениях осуществляется с соблюдением социальной дистанции не менее 3 метров;

5) до особого распоряжения прогулки с грудными детьми в закрытой коляске осуществляются гражданами с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра;

6) с 11 октября 2021 года до особого распоряжения проведение физкультурных и спортивных мероприятий, проведение которых не запрещено в соответствии с настоящим распоряжением, разрешается при условии выполнения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе:

обеспечения контроля за использованием участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в течение всего времени пребывания на объекте спорта, за исключением участников в период соревновательной деятельности;

проведения мероприятий без зрителей;

7) с 15 июля 2020 года до особого распоряжения деятельность пансионатов, домов отдыха и иных санаторно-курортных организаций (санаториев) осуществляется при условии выполнения Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20 мая 2020 года. Нахождение детей в указанных в настоящем подпункте учреждениях допускается при условии сопровождения их родителем (родителями), за исключением случаев направления детей в учреждения, перечисленные в подпункте 8 пункта 3 настоящего распоряжения;

8) с 25 октября 2021 года деятельность образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также при соблюдении условий, указанных в абзацах втором - пятом подпункта 2 пункта 3 настоящего распоряжения;

9) с 30 октября 2021 года деятельность СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных салонов, парикмахерских, барбер-шопов, соляриев, массажных салонов (за исключением организаций, имеющих лицензии на медицинскую деятельность) и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, осуществляется при условии соблюдения организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в указанной сфере, требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе Методическими рекомендациями МР 3.1/2.2.0173/1-20 "Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждёнными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственном санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 2020 года, а также при соблюдении условий, указанных в абзацах втором -пятом подпункта 2 пункта 3 настоящего распоряжения;

Положения настоящего подпункта распространяются на деятельность организаций с учетом ограничений, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения;

10) с 15 ноября 2021 года до особого распоряжения деятельность театров и концертных залов разрешается в соответствии с требованиями, установленными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.13597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", настоящим распоряжением, с соблюдением Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0202-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 21 июля 2020 года, а также при условии выполнения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе проведения комплекса следующих противоэпидемических мероприятий:

проверки наличия у посетителей старше 18 лет документа о вакцинации либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, срок действия которого составляет не более чем 72 часа с даты проведения исследования, либо документа о перенесенном заболевании, а у лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, - наличия медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа;

реализации билетов преимущественно бесконтактным способом с использованием автоматов по продаже билетов, мобильных приложений по продаже билетов и т.д.;

осуществления контроля билетов при входе в зал по возможности бесконтактными способами с использованием сканеров штрих-кодов электронных билетов и аналогичных устройств;

обеспечения принятия мер, направленных на исключение возможности скопления зрителей у входов в залы, гардеробные, буфеты и т.д.;

обеспечения разобщения потоков зрителей, соблюдения ими социального дистанцирования не менее 1,5 метра в фойе и других местах общего пользования. Указанные ограничения не распространяются на зрителей, являющихся членами одной семьи;

недопущения контактов зрителей с артистами (запрет на выход зрителей на сцену, выход артистов в зрительный зал, вручение цветов, подарков и пр.);

запрета на проведение в помещениях развлекательных мероприятий (программ) для зрителей до и после спектаклей, концертов, представлений;

И) с 30 октября 2021 года деятельность торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) допускается при соблюдении условий, указанных в абзацах втором - пятом подпункта 2 пункта 3 настоящего распоряжения, а также при обеспечении запрета на посещение торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) несовершеннолетними без сопровождения взрослых;

12) деятельность предприятий (объектов) общественного питания допускается при условии:

соблюдения требований, указанных в абзацах втором - пятом подпункта 2 пункта 3 настоящего распоряжения;

соблюдения требований СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

наличия с 6 декабря 2021 года не менее чем у 80 процентов работников документов о вакцинации либо документов о перенесенном заболевании;

13) с 30 октября 2021 года вход и нахождение граждан (за исключением несовершеннолетних, а также посетителей, работников торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), имеющих противопоказания к вакцинации, при наличии у них медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа) в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (за исключением предприятий (объектов) общественного питания, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), деятельность которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением) допускается исключительно при условии наличия у посетителей и работников документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, полученного не позднее чем за 72 часа. Нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) допускается в сопровождении взрослых;

14) с 30 октября 2021 года до особого распоряжения предоставление услуг в очной форме и выдача в очной форме документов по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг автономным учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики" осуществляется исключительно по предварительной записи и при соблюдении следующих условий:

обеспечения разделения потоков посетителей (за исключением несовершеннолетних), имеющих документ о вакцинации, либо документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, срок действия которого составляет не более чем 72 часа с даты проведения исследования, либо документ о перенесенном заболевании, медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательный ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученный не позднее чем за 72 часа, - у лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, и посетителей, не имеющих указанных документов (путем установления общих и отдельных рабочих дней приема посетителей, имеющих и не имеющих указанных документов);

проверки наличия у посетителей, достигших возраста 18 лет, документа о вакцинации либо документа о перенесенном заболевании или документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа;

в случае выявления в ходе указанной проверки лиц, у которых отсутствует документ о вакцинации, либо документ о перенесенном заболевании, либо документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа, обеспечение запрета на посещение такими лицами автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики";

15) с 30 октября 2021 года до особого распоряжения оказание гостиницами, хостелами гостиничных услуг допускается исключительно при наличии у потребителей таких услуг документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, полученного не позднее чем за 72 часа;

16) с 8 ноября 2021 года работа общеобразовательных организаций осуществляется в очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм;

17) с 1 ноября 2021 года работа образовательных организаций среднего профессионального образования и высших учебных заведений осуществляется в очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

5. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям:

1) обеспечить с целью защиты работников от новой коронавирусной инфекции выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2, от 31 января 2020 года № 3, от 2 марта 2020 года № 5, от 13 марта 2020 года № 6, от 18 марта 2020 года № 7, от 30 марта 2020 года № 9, Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30 мая 2020 года, Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли", утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1 июня 2020 года, рекомендаций от 20 апреля 2020 года № 02/7376-2020-24 по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19, иных актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иных актов уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

2) обеспечить расширение возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям (для торговых сетей и иных организаций розничной торговли);

3) обеспечить работников организаций, задействованных в доставке товаров потребителям (курьеров), средствами индивидуальной защиты;

4) обеспечить соблюдение иных требований, указанных в письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24;

5) обеспечить:

а) перевод на дистанционный режим работы не менее 30 процентов от общего количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), чье непосредственное присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования хозяйствующего субъекта.

При определении количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, не учитываются лица, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции;

б) обязательный перевод работников, относящихся к категориям лиц, указанным в подпункте 3 пункта 10 настоящего распоряжения, на дистанционную работу, а в случае невозможности - оформление времени простоя беременным женщинам по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, а для лиц в возрасте 60 лет и старше и лиц с хроническими заболеваниями - размещение с минимальными контактами с иными лицами в помещениях, оснащенных бактерицидными облучателями - рециркуляторами воздуха.

Дистанционный режим работы может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;

6) рекомендуется обеспечить установление между стационарными рабочими местами разделительных перегородок при невозможности обеспечения между работниками соблюдения социального дистанцирования;

7) обеспечить установку на территории работодателя устройств для дезинфекции рук;

8) в случае проживания работников в общежитиях коридорного типа и выявления среди них заболевания новой коронавирусной инфекцией расселить за свой счет в помещения некоридорного типа работников с выявленной инфекцией, проходящих амбулаторное лечение, а также работников, контактировавших с заболевшим;

9) деятельность которых не приостановлена и обуславливает совместное пребывание граждан (посетителей, клиентов), обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

10) обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) на принадлежащих им объектах, территориях и в транспортных средствах;

11) проводить регулярное (каждые два часа) проветривание служебных помещений в местах нахождения людей;

12) ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами, перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых, выход за территорию, принадлежащую организации, индивидуальным предпринимателям, перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с исполнением трудовых, служебных обязанностей;

13) при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах работника, у которого выявлена новая коронавирусная инфекция, в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

14) организовать (по возможности) применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха;

15) обеспечить контроль вызова работнику, у которого выявлена новая коронавирусная инфекция, врача для оказания первичной медицинской помощи на дому;

16) обеспечить контроль за соблюдением самоизоляции на дому до получения результатов теста на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции работниками, указанными в пункте 8 настоящего распоряжения;

17) организовать информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня;

18) обеспечить наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания;

19) неукоснительно исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанные применительно к соответствующим видам организаций или деятельности;

20) не допускать превышения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в соответствующем помещении (на территории) или на мероприятии, установленных настоящим распоряжением и иными актами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иными актами уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

21) обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в помещениях не менее трех раз в день с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

22) принимать иные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия исходя из особенностей организации деятельности;

23) оказывающим услуги пассажирских перевозок и перевозок на такси, дополнительно обеспечить выполнение следующих требований:

а) обеспечить ежедневную дезинфекцию салонов транспортных средств и мест массового пребывания граждан;

б) не допускать к работе сотрудников без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

в) не допускать посадку и нахождение в салоне общественного пассажирского транспорта и такси пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). В случае отсутствия таких средств индивидуальной защиты у пассажира, не предоставлять услугу по перевозке;

г) обеспечить контроль за наличием у пассажиров средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

24) обслуживающих жилой фонд, дополнительно обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования (подъездах, лифтах и др.) с подтверждением их проведения, позволяющим оценить объем и качество проведенных дезинфекционных мероприятий;

25) обеспечить информирование работников, посетителей предприятий и организаций о проведении измерений температуры тела при посещении объектов, на которые распространяется требование о проведении данной процедуры в соответствии с настоящим распоряжением.

6. Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, иные государственные органы Удмуртской Республики и подведомственные им государственные учреждения Удмуртской Республики -обязать, а территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления в Удмуртской Республике, организациям независимо от формы собственности - рекомендовать:

1) принять необходимые меры по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников с учетом рекомендаций, направленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в письме от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27;

2) отменить командирование работников за пределы Российской Федерации;

3) в случае невозможности отмены зарубежных командировок не допускать к работе работников, указанных в пункте 8 настоящего распоряжения, а также лиц, контактировавших с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, на весь период изоляции (14 календарных дней, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей), начиная с даты прибытия на территорию Удмуртской Республики или контакта с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию;

4) в случае возвращения работников на территорию Российской Федерации, выезжавших в отпуск либо по иным личным обстоятельствам за пределы Российской Федерации, не допускать их к работе и предупредить их о необходимости самоизоляции в течение 14 календарных дней, начиная с даты прибытия на территорию Удмуртской Республики;

5) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 календарных дней);

6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

7) обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и посетителей;

8) участвовать в информировании населения о мерах по противодействию распространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;

9) провести (обеспечить проведение) дезинфекцию общественных пространств, элементов дорожной сети, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов, остановочных пунктов, а также подъездов многоквартирных домов в соответствии с утвержденными графиками по профилактической дезинфекции;

10) индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от организационно-правовой формы проводить дезинфекцию производственных, офисных и складских помещений, транспортных средств, зданий аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, таксомоторных парков в соответствии с утвержденными графиками по профилактической дезинфекции.

7. Рекомендовать:

1) органам местного самоуправления в Удмуртской Республике:

а) создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции на территории соответствующих муниципальных образований в Удмуртской Республике;

б) с 1 июня 2020 года до особого распоряжения приостановить проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке;

в) ограничить максимальное количество лиц, присутствующих на государственной регистрации заключения брака, до 40 человек (за исключением сотрудников органа ЗАГС);

г) в случае государственной регистрации заключения брака у граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, беременных женщин производить государственную регистрацию заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак;

д) после проведения каждой государственной регистрации заключения брака проводить уборку помещений органа ЗАГС с применением дезинфицирующих средств;

е) производить государственную регистрацию заключения брака при условии соблюдения лицами, присутствующими на государственной регистрации заключения брака, социальной дистанции не менее 1,5 метра, использования ими масок или иных их заменяющих изделий, за исключением лиц, вступающих в брак;

2) исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики, иным государственным органам Удмуртской Республики и подведомственным им государственным учреждениям Удмуртской Республики, органам местного самоуправления в Удмуртской Республике:

а) с 25 октября 2021 года до особого распоряжения ограничить личный прием граждан, пришедших на личный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах;

б) определить специальный режим работы органа и организации, предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного документооборота и технических средств связи для обеспечения служебного взаимодействия и минимизацию доступа в орган и организацию лиц, чья профессиональная деятельность не связана с исполнением функций органа и организации.

8. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывшим в Удмуртскую Республику:

1) выполнять требования по изоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), в течение 14 календарных дней с даты прибытия на территорию Удмуртской Республики.

По решению руководителей организаций и учреждений, в том числе индивидуальных предпринимателей и органов власти, а также прикомандированных к ним лиц требования по изоляции в домашних условиях, указанные в настоящем подпункте, могут не применяться в отношении руководителей и сотрудников таких организаций и учреждений и при условии соблюдения указанными лицами санитарно-эпидемиологических требований, установленных на территории Удмуртской Республики;

2) при появлении первых симптомов респираторных заболеваний, либо в случае любого иного ухудшения состояния здоровья незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому (без посещения медицинских организаций).

9. Обязать граждан, совместно проживающих в период изоляции с гражданами, указанными в пункте 8 настоящего распоряжения, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому либо в условиях обсерватора сроком на 14 календарных дней, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

10. Обязать:

1) с 31 марта 2020 года граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) с 31 марта 2020 года органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан информировать работодателей:

а) о наличии хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

б) о наличии заболеваний с установленным диагнозом: сахарный диабет, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени;

в) о наличии беременности;

г) о наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции, пневмонии у них или у лиц, совместно проживающих с ними;

4) граждан соблюдать дистанционный режим работы, установленный работодателями;

5) до особого распоряжения граждан, перечисленных в подпункте 3 настоящего пункта, а также граждан в возрасте 60 лет и старше соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий запрет на оставление места жительства (пребывания), в том числе жилых и садовых домов, за исключением случаев:

а) обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, граждан, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

в) передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом;

6) с И сентября 2020 года граждан использовать маски или иные их заменяющие изделия:

при посещении объектов, где приобретаются товары (выполняются работы, оказываются услуги);

при совершении поездок в общественном транспорте, включая такси;

при нахождении на остановочных пунктах общественного транспорта, в зданиях железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, автовокзалов и автостанций;

при посещении государственных органов и органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждений;

при посещении культовых помещений, зданий и сооружений;

в иных местах массового пребывания людей, на парковках, в лифтах;

7) с 11 сентября 2020 года государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц, которым принадлежат на праве собственности или ином праве объекты (территории, помещения, транспортные средства), в которых (с использованием которых) осуществляются реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Объекты), принять меры, направленные на обеспечение исполнения гражданами требований по использованию масок или иных их заменяющих изделий, в том числе:

а) обеспечить информирование посетителей об установленных подпунктом 6 настоящего пункта требованиях по использованию гражданами масок или иных их заменяющих изделий при нахождении (посещении) на Объектах.

Информирование о данных требованиях осуществляется путём вывешивания доступных для любого посетителя в любое время информационных табличек, вывесок, баннеров, плакатов, а также нанесения соответствующих предупредительных надписей на стендах на русском языке перед входом на Объекты. Соответствующие лица и организации вправе в дополнение к вышеуказанным способам доводить информацию о данных ограничениях иными способами, не запрещенными законодательством;

б) торговые сети и иные организации розничной торговли обеспечить масками или иными их заменяющими изделиями граждан, у которых при входе в торговый объект отсутствуют маски или иные их заменяющие изделия, и (или) принять другие необходимые меры, направленные на защиту граждан, находящихся на Объектах, от распространения новой коронавирусной инфекции;

в) при обнаружении на Объектах граждан без масок или иных их заменяющих изделий, предложить гражданам воспользоваться маской или иными её заменяющими изделиями или покинуть Объекты, а в случае отказа гражданина незамедлительно уведомить органы внутренних дел о факте нахождения такого гражданина на Объектах;

8) граждан в возрасте 60 лет и старше соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий запрет на оставление места жительства (пребывания), в том числе жилых и садовых домов, за исключением случаев:

а) обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, граждан, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

в) передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;

9) организаторов культурно-массовых мероприятий, разрешенных в соответствии с настоящим распоряжением, не позднее, чем за 20 календарных дней до начала мероприятия уведомить орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого планируется проведение мероприятия, о намерении проведения мероприятия в установленные сроки;

10) органы местного самоуправления при поступлении уведомления о проведении культурно-массового мероприятия не позднее, чем через 3 рабочих дня, рассмотреть на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в муниципальном образовании возможность проведения данного мероприятия с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования;

11) граждан исполнять правила поведения, установленные собственниками и иными законными владельцами зданий, строений, сооружений (помещений в них) в части необходимости предъявления уполномоченным должностным лицам документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании, либо документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, и в целях проверки соответствия данных о посетителях, содержащихся в QR-кодах или документах, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

12) собственников и иных законных владельцев зданий, строений, сооружений (помещений в них) обеспечить в предусмотренных настоящим распоряжением случаях проведение проверки наличия у посетителей, достигших возраста 18 лет, документов о вакцинации либо документов о перенесенном заболевании, либо документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, а у лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, - наличия медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа, и соответствия данных о посетителях, содержащихся в QR-кодах или документах, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, и документах, удостоверяющих личность граждан.

11. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики:

1) обеспечить работу медицинских организаций в условиях противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих широким спектром антимикробной и вирулицидной активности;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего распоряжения;

3) принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, по организации изоляции граждан в условиях обсерватора, по отбору биологического материала для исследования и направления его для исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике";

4) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, с привлечением дополнительного медицинского персонала;

5) обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к приему пациентов с признаками новой коронавирусной инфекции;

6) обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

7) обеспечить распространение в медицинских организациях, образовательных организациях и организациях социального обслуживания населения информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции и их публикацию в средствах массовой информации;

8) совместно с Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики обеспечить ежедневное информирование средств массовой информации о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции;

9) обеспечить непрерывное медицинское наблюдение за лицами, изолированными в обсерваторах;

10) обеспечить соблюдение требований по медицинскому наблюдению и забору материала у лиц, изолированных в обсерваторах;

11) обеспечить соблюдение требований к организации работы обсерваторов и дезинфекционным мероприятиям;

12) усилить контроль за соблюдением маршрутизации пациентов с внебольничными пневмониями, а при ухудшении эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, рассмотреть возможность частичного перевода коечного фонда для лечения больных с внебольничной пневмонией бюджетных учреждений здравоохранения, расположенных в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике, в режим функционирования инфекционного стационара;

13) организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции, пневмоний в соответствии с актами уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

14) в целях оперативной организации проведения противоэпидемических мер приравнять к приоритету первого уровня проведение лабораторных исследований работников образовательных организаций при проявлении респираторных симптомов.

12. Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики:

1) организовать в подведомственных организациях с круглосуточным пребыванием граждан:

ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела проживающих в них воспитанников и граждан;

в случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь;

2) с 8 июня 2021 года снимать дополнительные ограничительные мероприятия в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан с учетом противоэпидемической обстановки и вакцинации проживающих граждан и персонала указанных организаций;

3) до снятия дополнительных ограничительных мероприятий в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан:

обеспечить ограничение доступа на территорию и в помещения указанных организаций посторонних лиц и транспортных средств;

обеспечить круглосуточное пребывание всего персонала указанных организаций на своих рабочих местах с возможностью проживания в этих организациях;

обеспечить своевременное проведение комплекса необходимых противоэпидемических мер при каждом случае заболевания новой коронавирусной инфекцией;

совместно с Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики обеспечить бесперебойное питание персонала в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан;

совместно с Министерством здравоохранения Удмуртской Республики обеспечить круглосуточное медицинское обслуживание граждан и персонала в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан;

обеспечить регулярное обследование на новую коронавирусную инфекцию работников в подведомственных организациях с круглосуточным пребыванием граждан, включая их тестирование;

совместно с Министерством внутренних дел по Удмуртской Республике (по согласованию) обеспечить комплекс ограничительных мер на территории и в помещениях подведомственных Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики стационарных организаций с круглосуточным пребыванием граждан;

4) совместно с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике внести предложения об оказании мер социальной поддержки для социально незащищенных категорий граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, организовать, при необходимости, совместно с общественными организациями оказание социальной поддержки лицам, находящимся в условиях самоизоляции.

13. Министерству образования и науки Удмуртской Республики:

1) организовать информирование родителей о нежелательности поездок за пределы Российской Федерации;

2) организовать сбор информации от родителей о планируемых поездках за пределы Российской Федерации (с указанием страны и сроков пребывания).

14. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечить:

1) ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела воспитанников;

2) в случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно отстранять их от посещения организации с информированием медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

15. Предложить руководителям аптечных организаций в Удмуртской Республике независимо от формы собственности обеспечить наличие в аптечных организациях неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции и средств индивидуальной защиты.

16. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Удмуртской Республики обеспечить координацию действий государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике и организаций.

17. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Удмуртской Республике совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике и Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики:

1) обеспечить в установленном порядке проведение проверочных, контрольных и других мероприятий в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности на предмет соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) требований по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции;

2) в случае установления фактов нарушения санитарно-противоэпидемических (профилактических) требований по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности, установленной законодательством.

18. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики с применением вахтового метода, на период действия режима повышенной готовности в Удмуртской Республике:

1) организовать ежедневный медицинский осмотр, включающий измерение температуры тела сотрудников, в том числе на стационарных контрольно-пропускных постах, обеспечивающих допуск на территорию осуществления рабочей деятельности, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с респираторными симптомами и незамедлительным вызовом к ним медицинского работника;

2) исключить доступ работников, проживающих в вахтовых поселках, в населенные пункты Удмуртской Республики, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью по показаниям медицинского работника;

3) осуществлять доставку работников от мест постоянного и временного проживания (в том числе вахтовых поселков) к месту осуществления производственной деятельности без промежуточных остановок в населенных пунктах Удмуртской Республики с последующей дезинфекцией использованного транспорта, исключая использование общественного транспорта;

4) обеспечить контроль за перемещением работников, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом, на территории Удмуртской Республики и за её пределами (въезд, выезд), своевременно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике о фактах перемещения таких работников;

5) при необходимости оказания работникам экстренной медицинской помощи немедленно информировать федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике", осуществлять вызов медицинского работника к нему без посещения медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах Удмуртской Республики;

6) предусмотреть в журнале организации работ (общем журнале работ) ежедневное ведение списков работников, прошедших указанный в настоящем пункте осмотр, с указанием его результата;

7) обеспечить сотрудников питанием, средствами индивидуальной защиты, ежедневную дезинфекцию служебных помещений, служебного жилищного фонда сотрудников, мест временного проживания сотрудников;

8) обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств для проведения текущей уборки помещений на 21 календарный день;

9) разработать инструкции по действию персонала в случае выявления больного (с подозрением) новой коронавирусной инфекцией;

10) укомплектовать техническими средствами обеззараживания воздуха все административные помещения;

11) в столовых (пищеблоках) обеспечить введение усиленного противоэпидемического режима (усиленный дезинфекционный режим по режиму вирусных инфекций, масочный режим, УФ-обеззараживание воздуха) в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14 февраля 2020 года № 02/2230-2020-32 по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания, пищеблоках образовательных организаций;

12) выделить отдельные помещения для заболевших работников, а также отдельные помещения для работников, прибывших на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а также работников, прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику;

13) обеспечить изоляцию сотрудников, имеющих симптомы ОРВИ;

14) обеспечить изоляцию работников, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики вахтовым методом и прибывших на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а также работников, прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику, сроком на 14 календарных дней с даты прибытия на территорию Удмуртской Республики, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

Изоляция сотрудников осуществляется в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) либо в помещениях, указанных в подпункте 12 настоящего пункта.

19. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в случае выявления систематических нарушений работодателями требований настоящего распоряжения направить предложения о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них) всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, при осуществлении которых были выявлены нарушения.".

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов







