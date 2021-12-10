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10.12.2021 02:15
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали действия корабля "Донбасс" ВМС Украины "дешевым маневром"

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал инцидент с участием корабля управления "Донбасс" ВМС Украины. Парламентарий назвал действия экипажа "дешевым маневром".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
С кораблем "Донбасс" на Украине связаны многочисленные инциденты

"Они считают, что им помогут (на Западе). Конечно, это достаточно похоже на Киев", - цитирует РИА Новости Шхагошева. По его словам, если ранее речь шла о провокациях со стороны НАТО, то сейчас этим занимается именно Киев, который хочет дать понять, что напряженность на Черном и Азовском море сохраняется.

Политик отметил, что Украине не стоит устраивать такие провокации, они всегда получат адекватный ответ. Шхагошев добавил, что военной угрозы для России нет, но подобные действия создают препятствия для передвижения гражданских судов в акватории.

Напомним, утром 9 декабря "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива, хотя никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала. Корабль шел в сторону Керченского пролива и находился в 18 морских милях от него, требования изменить курс не выполнял, уточнили в ФСБ. Позже "Донбасс" развернулся и лег на обратный от Керченского пролива курс.

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