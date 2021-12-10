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Чернышенко: Грантовая поддержка молодых ученых будет трансформирована

10.12.2021 / 13:21
Программа президентских грантов для молодых ученых в ближайшее время будет трансформирована с акцентом на поддержку аспирантов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 10 декабря на пленарной сессии "Конгресса молодых ученых", где подводили главные итоги Года науки и технологий.

Напомним, что накануне, в день открытия конгресса, эта же мысль и вполне конкретные предложения обсуждались на встрече группы молодых ученых с президентом России Владимиром Путиным. Говорили, в частности, о том, чтобы преобразовать программу президентских грантов в программу по поддержке аспирантов​​​.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Видеотрансляция: Итоговое заседание "Конгресса молодых ученых"

Сегодня Дмитрий Чернышенко дал понять, что вопрос "уже прорабатывался". Помощник президента России Андрей Фурсенко со своей стороны это подтвердил. "Мы дождемся поручения (президента. - прим. ред.) и будем это делать", - твердо пообещал вице-премьер правительства в присутствии всех участников пленарного заседания.

Там же было заявлено, что это лишь один шаг, один пример из широкого набора предложений в поддержку начинающих ученых и аспирантов, наиболее активных исследовательских групп и коллективов, которые готовятся и будут реализованы по итогам Года науки и технологий.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что весьма важно облегчить переход в науку студентов и школьников. Как стимул для этого предусмотрены гранты и персональные стипендии для школьников и студентов. В этом году их получили без малого две тысячи человек (970 и 1000 - соответственно).

"Тех, кто приходит или уже пришел в науку, мы должны обеспечить всем необходимым для исследовательской деятельности и дать возможность проявить себя в научном сообществе, - заявил вице-премьер. - В этом году более 1 600 аспирантов смогли получить средства на свои фундаментальные научные исследования, в общей сложности было поддержано 920 проектов".

Изменяется и модель аспирантуры. Для ее программ уже не требуется обязательная госаккредитация. А тот вуз или НИИ, в которой обучается аспирант, вправе принять его на должность в соответствии со штатным расписанием организации. Препятствия, которые раньше существовали, теперь сняты.

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Фото: Владимир Аносов/РГ

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