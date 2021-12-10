Новости

Жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака 15:38
Каст фильма Нолана "Оппенгеймер" пополнился Рами Малеком и Флоренс Пью 12:51
Умерла актриса из "Розы Гваделупе" Кармен Салинас 12:44
Топ-20 сериалов The Rolling Stone возглавил "Ради всего человечества" 12:38
Толпа набрасывается на Человека-паука в ролике из "Нет пути домой" 11:11

Вышел первый трейлер экранизации игры Halo

Новости
    10.12.2021, 15:22
Текст:   Дмитрий Николаев
Фото: youtube.com/ Paramount Plus Фото: youtube.com/ Paramount Plus
Фото: youtube.com/ Paramount Plus

Вышел первый трейлер долгожданной экранизации культовой игровой серии Halo. В ролике, презентованном на The Game Awards 2021, на большом экране дебютирует легендарный Мастер Чиф, роль которого исполнил Пабло Шрайбер. Уже по отрывочным кадрам гигантских космических станций можно судить о масштабе проекта, который мурыжили аж с 2013-го.

У истоков стоял сам маэстро Стивен Спилберг, но вскоре он постепенно отошел от дел, а сериал перекочевал с Showtime на Paramount+. Впрочем, и сейчас им занимаются не последние люди в индустрии - Джонатан Либесман ("Черепашки-ниндзя") и Отто Батхёрст ("Острые козырьки").

Первая из девяти серий адаптации знаменитой франшизы, которой в этом году исполняется 20 лет, должна увидеть свет в начале будущего года. Детали сюжета не раскрываются. Известно, что события разворачиваются вокруг конфликта армии людей и расы пришельцев "Ковенант".

Новости

Тизер: у седьмого сезона "Сватов" появилась точная дата премьеры 10:59
Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Ронда Стаббинс Уайт 10:35
В США в бандитской "разборке" убит 33-летний рэпер Slim 400 10:29
Умер продюсер "Монти Пайтона" Денис О'Брайен 10:15
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Марк Хэмилл и Карла Гуджино сыграют в новом "Падении дома Ашеров" 10:07
Netflix закрыл сериал "Ковбой Бибоп" после первого сезона 09:35
Вышел дебютный трейлер второй части "Соника" 09:13
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Стала известна судьба Саманты в продолжении "Секса в большом городе" 09.12.2021
Вышел трейлер российского комедийного сериала "Сестры" 09.12.2021
Вышел новый трейлер спин-оффа "Мандалорца" про Бобу Фетта 09.12.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Том Холланд и Зендея подобрали Тимоти Шаламе роль в "Человеке-пауке" 09.12.2021
Появилось фото со съемок и подробности сюжета "Аватара 2" 09.12.2021
Фанаты сняли низкобюджетную версию трейлера нового "Человека-паука" 09.12.2021