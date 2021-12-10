Вышел первый трейлер экранизации игры Halo

Вышел первый трейлер долгожданной экранизации культовой игровой серии Halo. В ролике, презентованном на The Game Awards 2021, на большом экране дебютирует легендарный Мастер Чиф, роль которого исполнил Пабло Шрайбер. Уже по отрывочным кадрам гигантских космических станций можно судить о масштабе проекта, который мурыжили аж с 2013-го.

У истоков стоял сам маэстро Стивен Спилберг, но вскоре он постепенно отошел от дел, а сериал перекочевал с Showtime на Paramount+. Впрочем, и сейчас им занимаются не последние люди в индустрии - Джонатан Либесман ("Черепашки-ниндзя") и Отто Батхёрст ("Острые козырьки").

Первая из девяти серий адаптации знаменитой франшизы, которой в этом году исполняется 20 лет, должна увидеть свет в начале будущего года. Детали сюжета не раскрываются. Известно, что события разворачиваются вокруг конфликта армии людей и расы пришельцев "Ковенант".