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Альфи возвращается: появился новый тизер финала "Острых козырьков"

Новости
    01.12.2021, 17:12
Текст:   Козьма Лоханкин

В Сети появился десятисекундный тизер "Острых козырьков".

Несмотря на муравьиный хронометраж, он успел порадовать настоящих поклонников гангстерской саги: там появляется один из самых любимых её персонажей, хитроумный Альфи Соломонс в исполнении блистательного Тома Харди, однажды восставший из праха ко всеобщему восторгу.

Выход шестого сезона, который станет финальным, обещан в начале следующего года.

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