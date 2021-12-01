Альфи возвращается: появился новый тизер финала "Острых козырьков"

В Сети появился десятисекундный тизер "Острых козырьков".

Несмотря на муравьиный хронометраж, он успел порадовать настоящих поклонников гангстерской саги: там появляется один из самых любимых её персонажей, хитроумный Альфи Соломонс в исполнении блистательного Тома Харди, однажды восставший из праха ко всеобщему восторгу.

Выход шестого сезона, который станет финальным, обещан в начале следующего года.