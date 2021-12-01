Альфи возвращается: появился новый тизер финала "Острых козырьков"

В Сети появился десятисекундный тизер "Острых козырьков".
Несмотря на муравьиный хронометраж, он успел порадовать настоящих поклонников гангстерской саги: там появляется один из самых любимых её персонажей, хитроумный Альфи Соломонс в исполнении блистательного Тома Харди, однажды восставший из праха ко всеобщему восторгу.
Выход шестого сезона, который станет финальным, обещан в начале следующего года.
Look who's back. #PeakyBlinders Series 6, streaming early 2022@BBC @BBCiPlayer pic.twitter.com/xfpGmCM5ae— Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) December 1, 2021