BBC опубликовала анонс финального сезона "Острых козырьков"

Премьера заключительного сезона "Острых козырьков" (Peaky Blinders), одной из самых стильных криминальных драм современного британского телевидения, состоится в начале 2022 года. Сие явствует из лаконичного промо-ролика, подготовленного телерадиокорпорацией BBC, в которой звучит старый трек Ника Кейва и Bad Seeds, ставший визитной карточкой сериала.

Недавно стало известно, что работа над шестым сезоном шоу завершилась. Съемочный процесс активно освещался в соцсетях режиссером Энтони Бирном.

Также сообщалось, что "Острые козырьки" могут стать полнометражным фильмом.