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Стивен Найт назвал дату выхода шестого сезона "Острых козырьков"

Новости
    08.10.2021, 17:51
Текст:   Юлия Авакова

Стивен Найт, бессменный шоураннер "Острых козырьков" (Peaky Blinders), одного из самых стильных и необычных исторических сериалов на британском телевидении, рассказал о съемочном процессе злополучного шестого сезона, чей выход был в прошлом году перенесен на неопределенное время в силу невозможности осуществлять основной объем работ из-за пандемии COVID-19.

Фото: kinopoisk.ru
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Возникшая ситуация привела к необходимости переосмыслить часть сценария, о чем ранее сообщал Стивен Найт. И, судя по всему, переписывать сюжетные детали пришлось не один раз, так как ранее в этом году кинематограф Соединенного Королевства потерпел тяжкую утрату: ушла из жизни исполнительница одной из главных ролей - Хелен МакКрори, сыгравшая харизматичную тетю Полли.

Фото: kinopoisk.ru
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В рамках BFI London Film Festival Найт сообщил, что финальный шестой сезон выйдет весной 2022 года. Об этом пишет издание Variety. А затем, как и было объявлено ранее, сценарист начнет работу над полнометражным фильмом, который поставит точку в семейной саге. Сниматься он будет в 2023-м году Бирмингеме, и основные события развернутся там же. Найт также отметил, что не исключает появление новых проектов, которые могут дополнить вселенную "Острых козырьков" (термин спин-офф ему резко не по душе), но это вовсе не значит, что

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