"Острые козырьки" завершатся полнометражном фильмом

После обескураживающей новости о том, что британская гангстерская телесага "Острые козырьки" закончится на шестом сезоне, а не на седьмом, а также таинственных слов создателя сериала Стивена Найта о том, что проект будет продолжен "в другой форме", последовали разъяснения из первых уст, которыми поделился с широкой общественностью портал Deadline.

Как оказалось, резкое изменение планов вызвано прежде всего пандемией COVID-19 и введенными ограничениями, которые во много раз усложняют съемочный процесс. Но шоураннер также заметил, что с самого начала хотел завершить сериал полнометражным фильмом.

Что именно станет материалом для фильма, пока неизвестно, можно только предполагать, что хронологически это будет связано с последними годами перед началом Второй мировой.

Вполне возможно, с течением времени "Острые козырьки" обрастут не одним проектом. На настоящий день книжные магазины могут похвастать несколькими историческими исследованиями, посвященными реальным "Острым козырькам", любители компьютерных игр могут поставить себя на место героев и поучаствовать в их виртуальных приключениях, жители Соединенного Королевства и туристы смогли год назад насладиться тематическим фестивалем. А среди обсуждавшегося фигурируют такие экзотические идеи, как мюзикл и балет.