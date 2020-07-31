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Тизер: названа дата релиза компьютерной игры по "Острым козырькам"

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    31.07.2020, 12:13
Текст:   Юлия Авакова

Видеоигра Мastermind по мотивам полюбившейся зрителям британской гангстерской саги "Острые Козырьки" (Peaky Blinders) станет доступной 20 августа на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также в версии для ПК.

Фото: youtube.com/ MasterKilik
Создатель "Джона Уика" займется сериалом по игре Splinter Cell

По замыслу компании-разработчика Futurelab, а также бессменного шоураннера сериала Стивена Найта, приложившего руку к созданию игры, события, разворачивающиеся по ее ходу, хронологически предшествуют первому сезону. Томми Шелби совсем недавно занялся предпринимательством и строительством того, что вскоре станет его подпольной империей. Но конкуренты не дремлют - и появление чужака в устоявшейся экосистеме воспринимается ими как сигнал об опасности, поэтому Томми ждет первая проверка на прочность и борьба за сохранение места под солнцем.

Помимо Томми Шелби, среди персонажей, фигурирующих в игре, присутствуют и другие члены семейства, ставшего криминальным кланом: Артур, Полли, Финн, Ада и даже тетя Полли. Более того, у каждого действующего лица есть свой особый функционал и отличительные способности, знакомые каждому поклоннику сериала.

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