Тизер: названа дата релиза компьютерной игры по "Острым козырькам"

Видеоигра Мastermind по мотивам полюбившейся зрителям британской гангстерской саги "Острые Козырьки" (Peaky Blinders) станет доступной 20 августа на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также в версии для ПК.

По замыслу компании-разработчика Futurelab, а также бессменного шоураннера сериала Стивена Найта, приложившего руку к созданию игры, события, разворачивающиеся по ее ходу, хронологически предшествуют первому сезону. Томми Шелби совсем недавно занялся предпринимательством и строительством того, что вскоре станет его подпольной империей. Но конкуренты не дремлют - и появление чужака в устоявшейся экосистеме воспринимается ими как сигнал об опасности, поэтому Томми ждет первая проверка на прочность и борьба за сохранение места под солнцем.

Помимо Томми Шелби, среди персонажей, фигурирующих в игре, присутствуют и другие члены семейства, ставшего криминальным кланом: Артур, Полли, Финн, Ада и даже тетя Полли. Более того, у каждого действующего лица есть свой особый функционал и отличительные способности, знакомые каждому поклоннику сериала.