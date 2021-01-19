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Сериал "Острые козырьки" закрывается

Новости
    19.01.2021, 11:54
Текст:   Юлия Авакова

Неожиданные новости поступили из Соединенного Королевства - на веб-сайте крайне популярного британского гангстерского сериала "Острые козырьки" (Peaky Blinders) появилась свежая порция сведений о съемочном процессе шестого сезона, который был приостановлен в связи с мерами, введенными органами государственной власти из-за пандемии COVID-19. Всеобщее внимание привлек тот факт, что грядущий шестой сезон был назван в качестве "заключительного".

Фото: youtube.com/ Iamricksanchez
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Бессменный разработчик сериала Стивен Найт поведал о том, что над всей семьей Шелби нависла колоссальная угроза. Шоураннер заверил, что грядущий сезон станет самым лучшим и надеется, что поклонникам сериала он придется по душе. Не обошлось и без загадочного обещания - сериал закончится, но продолжение воспоследует - "в другой форме".

Другие члены съемочной группы также выступили с благодарностями в адрес коллег и поклонников, а также заверили всех неравнодушных в том, что процесс подготовки нового сезона будет осуществлен с соблюдением всех профилактических мер и нормативов.

О каком продолжении сериала говорит Стивен Найт, можно только гадать. Изначально сам Найт утверждал, что история семейства закончится с "первыми воздушными сиренами Второй мировой", так как тому социокультурному феномену, отголоску старого мира, который они представляют, нет места в реальности второй половине двадцатого века. Два года назад он был уверен в том, что всего будет отснято семь сезонов. А три года назад проскакивало заявление о том, что сезонов будет пять с извечной британской фигурой умолчания - "никогда не говори никогда".

Фото: kinopoisk.ru
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"Другой формой" вполне может стать полнометражный фильм, который при желании сможет вобрать в себя то, что происходило в Великобритании в преддверии Второй мировой. Тем более что подобная идея уже была озвучена. Тогда же появилась идея о создании мюзикла и балета, что также вполне отвечает критерию о смене формата. Но и гипотетический спин-офф по большому счету тоже не стоит сбрасывать со счетов.

В любом случае "Острые козырьки" прочно вошли в историю телевидения и постепенно обрастают тематическими дополнениями - недавно состоялся релиз компьютерной игры по мотивам сериала, в бирмингемском Дигбете прошел тематический фестиваль. Стивен Найт также горит желанием приступить к реализации своих громадных планов, не имеющих к "Козырькам" никакого отношения - это второй сезон "Табу", экранизации английской классики и загадочный сериал о создании Специальной авиадесантной службы (SAS) ВС Великобритании.

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