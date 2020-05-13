Создатель "Острых козырьков" экранизирует "Большие надежды" Диккенса

Режиссер и сценарист Стивен Найт ("Острые козырьки", "Табу") решил продолжить свою работу над телеадаптацией литературного наследия классика английской литературы Чарльза Диккенса, сообщает британская газета Evening Standard). Выбор Найта пал на роман "Большие надежды" (Great Expectations).

Предполагается, что экранизация выйдет в шестисерийном формате, продюсированием займутся Том Харди и Ридли Скотт. Напомним, что оба плотно работали с ним над созданием новой версии "Рождественской песни" (A Christmas Carol), вышедшей на BBC в минувшем декабре.

По его мнению, экранизировать Диккенса - сплошное удовольствие, а свой выбор произведения Найт объясняет следующим образом - его герои вневременные, а само повествование - как раз ко времени.

Ранее режиссер заявлял, что собирается создать на экране целый диккенсовский цикл из пяти произведений, на что, согласно его подсчетам, должно уйти от шести до семи лет - помимо "Рождественской песни", им были названы "Дэвид Копперфильд", "Оливер Твист" и "Большие надежды".

Кроме того, упомянул о том, что хотел бы осовременить их, не на манер "Табу", но в похожем духе, информировал портал ComingSoon. А в аналогичной новости, размещенной на Deadline, можно было найти разгадку "пятого элемента", им станет, судя по всему, "Повесть о двух городах".

Что касается "Дэвида Копперфильда", то эпидемия коронавируса внесла существенные коррективы в график кинопремьер, и с новой экранизацией этой приключенческой повести в трактовке Армандо Иануччи с Хью Лори, Питером Капальди, Беном Уишоу, Тильдой Суинтон и Девом Пателем отечественные зрители еще не смогли ознакомиться.

Можно говорить и о скором возобновлении работы над очередным сезоном "Острых козырьков", так как британское правительство анонсировало ряд мер, призванных вернуть на рабочие места всех тех, кто не может работать дистанционно.