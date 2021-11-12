Завершилась работа над шестым сезоном "Острых козырьков"

Анонсированная ранее премьера заключительного шестого сезона британской исторической гангстерской драмы "Острые козырьки" (Peaky Blinders) все ближе - об этом не преминул напомнить режиссер финального сезона Энтони Бирн, который щедро делился подробностями о судьбе съемок во время первого локдауна в Соединенном Королевстве (в прошлом году тот смешал все карты островным кинематографистам).

В своем аккаунте в Instagram Бирн выложил фотографию, на которой он изображен в компании своего коллеги, режиссера-монтажера Пола Найта. Бирн благодарит Найта за проделанную работу и заявляет, что монтаж последнего эпизода нового сезона завершен. Ну а то, почему они оба позируют на фоне поваленного дерева где-то в поле, по словам Бирна, такая же загадка для них, как и для всех остальных.

Ранее режиссер Стивен Найт говорил о том, что заключительный сезон может выйти в эфир весной 2022 года. Кроме того, в планах съемочной команды - полнометражный фильм, он и должен будет завершить собой историю семейства Шелби и, в каком-то смысле, ознаменовать конец старого мира, которому суждено было исчезнуть после Второй мировой войны.