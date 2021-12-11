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11.12.2021 08:05
Рубрика: Власть

Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО

Россию беспокоит концентрация солдат НАТО и США на греческой территории, а также переброска через греческий порт Александруполис военной техники альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу "Антенна". Беседа состоялась перед встречей президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 8 декабря в Сочи.

Фото: Министерство обороны РФ
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Отвечая на вопрос, что беспокоит Москву в обновленном соглашении об оборонном сотрудничестве между Грецией и США, Песков объяснил, что все больше солдат альянса и США сосредотачивается на территории Греции, а через ее порт перевозится военная техника. "Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом, и формулирует главную цель альянса, которой является сдерживание России. Это нас беспокоит, вы должны нас понять", - цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь президента России также ответил на слова корреспондента о том, что Греция обеспокоена поставками ЗРС С-400 Турции. По словам Пескова, С-400 - это оборонительная система, а то, что транспортируется через Александруполис, - это не оборонное оборудование.

Вместе с этим представитель Кремля выразил мнение, что для России Греция никогда не будет врагом, так как в РФ относятся к Греции как к стране-партнеру, дружественной стране, и хотела бы продолжать так к ней относиться.

В конце ноября греческая газета сообщала, что в порту Александруполиса проходит масштабная операция по переброске американской военной техники. В соответствии с недавно обновленным оборонным соглашением между Грецией и США, должны были быть переброшены более 120 боевых вертолетов и тысяча боевых машин. Эта техника будет размещена в различных точках восточного крыла НАТО.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва не имеет ничего против участия своих соседей и партнеров в политических и экономических объединениях. "Думаем, что Греция, как это было уже на протяжении многих десятилетий, всегда занимала и будет занимать настолько, насколько это возможно, взвешенную, объективную позицию по ряду вопросов, связанных с взаимодействием России и Евросоюза", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров в Сочи. При этом он констатировал, что Североатлантический Альянс "ведет явно конфронтационную линию в отношении России".

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