Участники драки в подземном переходе считают, что их спровоцировали

Главное управление МВД по Москве опубликовало видео с тремя задержанными за драку в подземном переходе на станции метро "Комсомольская".

Один из участников драки заявляет, что их спровоцировали. Как и предполагала "РГ", в таких случаях гоп-компании обычно во всем винят своих жертв.

Напомним, ранее в социальных сетях разошлось видео, на котором несколько молодых людей бьют прохожего ногами по голове. Очевидцы рассказывали, что мужчина заступился за пару, к которой приставали гости столицы. Впрочем, во всех обстоятельствах дела как раз и должны разобраться правоохранительные органы.

Инцидент произошел 5 декабря. Сегодня появилась информация, что всех нападавших вычислили и задержали. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД, участниками конфликта оказались жителями Кемерова. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье УК "Хулиганство". Дело передано в Следственный комитет.

"Задержаны за драку. Спровоцировал, подрались. Он посылал. На видео все видно абсолютно",- сказал задержанный на видео, которое опубликовано столичной полицией.