СМИ: Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение

За дорожными камерами закрепят право фиксировать такое нарушение Правил дорожного движения (ПДД), как опасное вождение. По данным "Коммерсанта", Росстандарт и Министерство внутренних дел готовят соответствующий ГОСТ, который может быть утвержден в 2022 году.

О пересмотре стандарта с требованиями к дорожным камерам изданию рассказали в Росстандарте. В МВД России подтвердили, что работы по пересмотру стандарта продолжаются, однако отметили, что давать комментарии преждевременно.

Газета отмечает, что термин "опасное вождение" попал в ПДД еще в 2016 году, но проект КоАП со штрафом за это нарушение пока не принят. Многие эксперты считают, что данный термин сложен для восприятия и нуждается в корректировке. Проект ГОСТа предусматривает, что до принятия соответствующих корректив опасное вождение камерами фиксироваться не будет.

Напомним, в октябре Минюст предложил ввести в России штраф в размере 3000 рублей за опасное вождение. Такое нововведение содержалось в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который подготовило ведомство. По словам автомобильного эксперта Егора Васильева, опасное вождение - одна из самых больших проблем дорог, поскольку не только непосредственно влияет на безопасность здесь и сейчас. "Подобный стиль поведения имеет долгосрочное негативное влияние на безопасность, формируя в массовом сознании неверный и опасный шаблон стиля управления автомобилем", - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что за нарушения Правил дорожного движения водителей смогут наказывать сами граждане с помощью нового мобильного сервиса. Президент поручил правительству до 1 июня закончить работу над внесением в законодательство соответствующих поправок. К этой же дате поручено закончить работу по внесению изменений в законодательство о передаче полномочий по администрированию штрафов с камер от МВД региональным властям.