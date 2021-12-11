Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского

На Первом канале в пятницу показали последний выпуск шоу "Голос" с участием покойного Александра Градского. Артист скончался 28 ноября от инфаркта.

- С каждым днем чувство глубокого опустошения не покидает всех нас. Поэтому мы не можем упустить еще одну возможность посмотреть на то, как творил Мастер. Александр Борисович был, есть и будет символом нашего проекта, - говорит Дмитрий Нагиев в начале шоу. Далее следует записанная часть.

В этом эфире показали очередной этап нокаутов - этот этап шоу следует за слепыми прослушиваниями, когда команды уже набраны. Каждый из наставников выбирает тройку исполнителей, которая выступает перед зрителями, а в следующий этап тура проходит только один из них.

На прошлой неделе выпустили первый из двух записанных выпусков "Голоса", которые не были показаны на момент смерти артиста. Тогда Градский вынужден был выгнать из команды двоих участников, а другие наставники - Пелагея и Дима Билан - воспользовались своим правом "спасти" их. Таким образом вся первая тройка Градского осталась в шоу. В нынешнем выпуске из всех троек конкурсантов прошло по одному человеку.

На данный момент не ясно, какое решение принято продюсерами шоу относительно команды Александра Градского. По данным РИА Новости, судьбу шоу будет решать правообладатель The Voice - голландская компания Talpa. Со смертью наставника шоу создатели проекта "Голос" сталкиваются в первый раз, хотя шоу выходит уже много лет в 67 странах мира.