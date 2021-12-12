Депутат рассказала об ожидаемых изменениях в РФ в новом году

В следующем году россиян ждет ряд изменений, касающихся налоговой системы, цифровизации и экологии. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты, - привела она пример в беседе с URA.Ru. - В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых".

Речь вступающем 1 января в силу законе, который распространяет механизм единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей.

Что касается экологической сферы, то ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку, отметила Бессараб.

Также, по ее словам, упор будет сделан на цифровизации - в частности, уже со следующего года многие социальные выплаты можно будет получать без подачи заявлений. То есть на более удобных для граждан условиях. Депутат уточнила, что это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат, включая социальную пенсию, которая будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению.

Цифровизация, добавила она, имеет большое значение для дистанционного обучения.

Кроме того, парламентарий напомнила, что в 2022 году вырастет часть социальных выплат. Так, в 2022 году МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6%, опережая инфляцию. В результате, поднимутся пособия по нетрудоспособности, пособия семьям с детьми.

А материнский капитал с 1 февраля 2022 года будет увеличен на уровень реальной, а не прогнозной, инфляции. Аналогичные меры будут приняты и в отношении пенсий.