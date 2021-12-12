Эксперты объяснили, что делать при краже денег в интернет-магазинах

Многие интернет-магазины, работающих сейчас на российском рынке, не используют технологию 3D Secure при получении платежей от покупателей. Это значит, что клиентам не приходят СМС с просьбой подтвердить покупку. Однако отказ от 3D Secure значительно облегчает жизнь мошенникам, говорят опрошенные РБК эксперты.

Злоумышленники могут красть деньги с карты путем платежей через интернет-магазины. Для этого им нужно получить платежные данные карты: ее номер, имя владельца, срок годности и трехзначный номер с обратной стороны. Найти информацию они могут в слитых базах самих интернет-магазинов, банков и тому подобных мест или с помощью фишинговых сайтов.

Но вернуть похищенное все же можно. Так, по словам директора департамента информационной безопасности Росбанка Михаила Иванова, если продавец не поддерживает 3D Secure, то у банк-эмитента есть право запустить процедуру возврата оспариваемых средств.

Для этого клиент должен подать заявление в свой банк на оспаривание мошеннической операции. В заявлении следует указать, что он не распознает покупку и что не совершал ее. Сделать это нужно не позднее чем через 120 дней с даты совершения транзакции.

Если карта была действительно использована без 3D Secure, то есть шанс вернуть похищенные деньги. Однако, если злоумышленник получил доступ к телефону и смог подтвердить платеж с помощью СМС, то отменить такую операцию будет практически невозможно - лишь по решению суда и при содействии правоохранительных органов.

Для того же, чтобы избежать кражи средств, эксперты советуют завести отдельную карту для совершения покупок в интернете и вносить туда деньги только по необходимости перед самой покупкой.

Согласно данным опросов, большинство москвичей готовы полностью отказаться от похода по магазинам в пользу онлайн-покупок. Расширяется сфера онлайн-покупок и со стороны правительства - так, с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года в России пройдет эксперимент Минфина по дистанционной продаже российского вина "Почтой России".

При этом, согласно исследованию экспертов Positive Technologies, в каждом втором мобильном банке возможны мошеннические операции и кража денежных средств.