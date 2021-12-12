Как навсегда избавиться от грязи под капотом автомобиля

Грязь, пыль и замасленности под капотом - нередкое явление даже в дорогих автомобилях. Между тем грязь не лучшим образом сказывается на ресурсе многих узлов и при определенных условиях может даже спровоцировать пожар. "РГ" делится своим опытом, как устранить и не допустить загрязнения подкапотного пространства

Если вы открыли капот и видите, что подкапотное пространство покрыто толстым слоем пыли и грязи, следует принять меры.

Ведь постоянное присутствие на силовом агрегате грязевого налета чревато поломками, в том числе и достаточно серьезными. К примеру, нередко из-за пыли и грязи нарушается работа системы управления двигателя и начинает сбоить электроника вплоть до короткого замыкания.

Более того, грязь может добраться и непосредственно в камеру сгорания двигателя через старые резиновые прокладки впускного тракта, слабые вакуумные трубки и грязный воздушный фильтр, а там и до задиров на цилиндрах и заклинивания двигателя недалеко.

Поэтому задача владельца состоит в том, чтобы ликвидировать все причины загрязнения подкапотного пространства. Начать нужно с устранения любых масляных подтеков и поиска утечек масла (это могут быть банальный перелив смазочного материала, поврежденная крышка маслозаливной горловины, проблемы с вентиляцией картера, течь масла из-под клапанной крышки и из-под масляного фильтра, или, скажем, текущие сальники коленвала).

Устранив источник утечки, двигатель необходимо помыть, соблюдая меры предосторожности. В частности, перед мойкой необходимо отключить аккумулятор, защитить от воды генератор, распределитель зажигания, воздухозаборник, блок предохранителей и различные датчики.

Разобравшись с маслеными подтеками, восстанавливаем герметичность подкапотного пространства. Проблему могут создавать, к примеру, плохо прилегающий капот, неотрегулированные петли и фиксирующий замок (последний следует приотпустить, чтобы капот прилегал плотнее).

Кроме того, необходимо тщательно осмотреть грязезащитные щитки, которые могут слетать или деформироваться после езды по разбитым дорогам и бездорожью. Особое внимание уделите проверке защитных пластиковых кожухов в колесных арках. Если их нет, нужно обязательно установить - так из-под колес в моторный отсек будет попадать меньше грязи с дороги.

Особое внимание нужно уделить также установке эффективного пыльника или стальной защиты картера двигателя. Нередко на заводе устанавливают слишком хлипкие и небольшие пылевые заслонки, не только не защищающие картер от ударных воздействий, но и пропускающие грязь с дороги в подкапотное пространство. Более того, некоторые модели в начальных комплектациях продаются и вовсе без какой-либо защиты картера.

Таким образом, чтобы хорошо уберечь двигатель от грязи, необходимо использовать ту защиту, которая покрывает подкапотное пространство с максимальной площадью.

Выбор можно сделать как в пользу стальных, так и полимерных защит - и те, и другие, как известно, имеют преимущества и недостатки, но вполне эффективно отсекают грязь от попадания в подкапотное пространство снизу. Порекомендуем лишь, чтобы деталь была сертифицирована, дабы не слететь с гарантии и исключить нежелательные последствия в случае аварии. Ведь известно, что нештатные стальные защиты не позволяют двигателю уходить вниз автомобиля в случае лобового столкновения, а направляют силовой агрегат непосредственно в салон.

Наконец, чтобы грязь и пыль с дороги не проникали в моторный отсек, следует ликвидировать щель между капотом и фальшрадиаторной решеткой. С этой целью успешно используют самоклеящуюся шумоизоляцию шириной порядка 15 - 20 мм.

Прежде чем приступить к оклейке, не забудьте обезжирить пластиковую подложку, куда будет приклеиваться "шумка" (для этого подойдет уйат-спирт). Или, как вариант, можно установить рядом со штатным уплотнителем капота дополнительный, приклеив его, что называется, вторым слоем. Оба метода, как показывает опыт, помогают снизить объем попадающих в моторный отсек грязи и пыли очень существенно.