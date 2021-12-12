Лукашенко поздравил Клару Новикову с юбилеем

Об одаренных людях принято говорить, что само "провидение их поцеловало в макушку". Правда, в реальной жизни подобными свидетельствами никто еще не делился, зато факт о признании Аркадием Райкиным еще полвека назад в Кларе Новиковой - в будущей звезде российской эстрады - уникального дарования зафиксирован театральными критиками.

Образы и монологи народной артистки России долгие годы вызывают смех, дарят радость, а она сама постоянно является объектом всеобщего восхищения. В адрес юбиляра 12 декабря направил приветственный адрес и президент Беларуси, подчеркнув, что в республике высоко ценят творческую деятельность артистки (12 декабря Кларе Новиковой исполнилось 75 лет - прим. ред.).

"Многие годы вы беззаветно служите искусству, щедро делитесь своим талантом и эмоциями с поклонниками, - констатировал Александр Лукашенко. - Исключительный артистизм, неповторимое обаяние и уникальная работоспособность позволили вам добиться успеха и завоевать любовь публики", - приводит слова главы государства его пресс-служба.

Пожелав юбиляру долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия, белорусский руководитель выразил уверенность в том, что ее искусство будет "и впредь содействовать укреплению культурных связей между народами" Союзного государства.

Любовь к сцене, отмечают ее биографы, сопровождает Клару Борисовну на протяжении всей жизни. Именно она и привела девушку в престижную Киевскую студию эстрадно-циркового искусства. И хотя выбор дочери отец не одобрил, девушка не изменила своему "внутреннему голосу" и, получив диплом, уехала покорять сценическую площадку Москвы.

И удача улыбнулась будущей артистке, которая уже с первой попытки поступила в ГИТИС. А после окончания института Клара Новикова доказала свой природный талант на всесоюзном конкурсе артистов эстрады, где ее чувство юмора и умение держаться на сцене высоко оценило профессиональное жюри. В итоге молодую артистку признали героем сцены, а приз победительнице и вручал корифей советского эстрадного жанра.

Уже на излете минувшего века ее главной площадкой становится телепередача "Аншлаг", в которой она стала одной из признанных звезд проекта. В это же время Новикова впервые появилась и съемочных павильонах страны, где снималась в экранизации спектакля "Как это делалось в Одессе". Зрители с восторгом встретили и комедию "Вы будете смеяться", в которой актриса перевоплощалась в разнообразных персонажей, каждый раз оставаясь главной героиней истории.

Однако останавливаться на достигнутом, признаются ее поклонники, Новикова считала преждевременным. И в 2001 году из-под ее пера выходит роман "Моя история", который нашел своих благодарных читателей не только в России, но и в странах Содружества.

Кстати, в одном из своих интервью юбиляр призналась, что всю жизнь мысленно доказывала отцу, что не зря избрала именно эту путеводную звезду. "Мне очень хотелось, чтобы он мной гордился", - добавила народная артистка России.