Песков рассказал о тональности переговоров Путина и Байдена

"Здесь обманываться не надо. Президенты, естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения", - прокомментировал Песков обмен приветствиями в начале переговоров. "Но с точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов - это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так со стороны президента Байдена", - заявил он.

По телевидению показали кадры подготовки к онлайн-саммиту лидеров. Напомним: он состоялся вечером 7 декабря и продлился два часа.