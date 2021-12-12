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Вышел новый трейлер шестого сезона "Миллиардов"

Новости
    12.12.2021, 16:50
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Грядущий шестой сезон сериала Showtime "Миллиардов" (Billions), обещающий стать последним, обзавелся новым трейлером.

В новых сериях не будет героя Дэмиэна Льюиса, Бобби Аксельрода - сцены с его участием в рамках пятого сезона были по большей части отсняты в Лондоне, не в последнюю очередь из-за постигшей актера личной трагедии.

Основным действующим лицом станет малоприятный Майкл Принс (Кори Столл), к которому перейдет руководство Axe Capital, и, следовательно, окружающим придется под него подстраиваться. Единственный, кто может что-либо противопоставить Принсу - прокурор Чак Роадес (Пол Джаматти) и, он, несомненно, постарается этим воспользоваться.

Премьера шестого сезона состоится 23 января 2022 года.

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