Вышел трейлер "Книги любви" с звездой "Острых Козырьков"

В Cети появился трейлер мексиканско-британской романтической комедии "Книга любви" (Book of Love), в которой рассказывается о молодом англичанине Генри Коппере, авторе любовного романа, который с треском провалился во всех странах за одним странным исключением - Мексики.

Зажатый, неуверенный в себе и не обладающий сколько бы то ни было внятным личным опытом романтических отношений, Генри отправляется в далекую страну с пресс-туром, где знакомится со своей переводчицей Марией. Некоторое время спустя, после череды курьезных и до боли неловких ситуаций (любители балканского сюра наверняка это оценят), Генри наконец-то начинает понимать, в чем дело - Мария в порыве сочувствия к автору сочла возможным "улучшить" первоисточник, включив в него прочувствованное описание сцен интимного характера. Правда, потом оказывается, что Мария изменила большую часть оригинала на свой лад, попутно воплотив свою несбыточную мечту - стать писателем. Генри принимает правила игры и вынужден участвовать в откровенном фарсе и испытывать на себе неуемную мексиканскую эмоциональность, попутно наконец-то влюбившись.

Роль Генри исполнил Сэм Клафлин, сыгравший Освальда Мосли в "Острых козырьках" (Peaky Blinders) и Майкрофта Холмса в "Эноле" (Enola), Марией стала уроженка Испании Вероника Эчеги ("Кролик и бык", "Фортитьюд", "Траст"), а в качестве режиссера выступила Аналене Каль-и-Майор ("Мальчик, который пахнет как рыба", "Мать моей дочери").

Премьера картины состоится на Amazon Prime 4 февраля.