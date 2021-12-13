АвтоВАЗ вновь перестал собирать Lada Granta

Компания АвтоВАЗ вновь остановила выпуск Lada Granta - главный "бюджетник" страны не будут собирать 13 и 14 декабря. Как сообщает паблик Avtograd news, остальные производства трудятся по обычному графику.

Напомним, что в ноябре семейство автомобилей Lada Granta выпускалось всего лишь 8 из 20 рабочих дней, было недовыпущено примерно семь тысяч машин.

В итоге в прошлом месяце продажи модели резко упали - до 7231 авто (-7309 машин). Самым популярным автомобилем в России стала Lada Vesta.

Впрочем, и с Vesta у АвтоВАЗа сейчас проблемы - как уже сообщала "РГ", сборка модели на заводе в Ижевске была приостановлена вечером 8 декабря и в ночь на девятое, также отменили две дополнительные смены 10 декабря и одну 11-го.

Производство на АвтоВАЗе работает с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники.

АвтоВАЗ в ноябре реализовал на российском рынке 26 373 автомобиля Lada - это на 30,7% меньше, чем годом ранее. В то же время по итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры марки продали 320 795 машин, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.