АвтоВАЗ больше не может выпускать Lada Vesta

Последние четыре месяца Lada Vesta занимает первую строчку в списке самых продаваемых автомобилей в России. Во многом такая ситуация стала возможна благодаря стабильности производства - несмотря на кризис электронных компонентов. Оказалось, что стабильность пошатнулась.

Группа "Нетипичный АвтоВАЗ" сообщила, что на заводе "Lada Ижевск", на котором собираются автомобили семейства Vesta, выпущен приказ о простоях. Согласно документу, сборка была приостановлена вечером 8 декабря и в ночь на девятое, также отменены две дополнительные смены 10 декабря и одна 11-го.

Предпосылки к этому уже были. Например, ещё в сентябре на встрече с трудовым коллективом "Lada Ижевск" директор завода Денис Носов признал, что проблемы с комплектующими есть. В начале декабря стало известно, что с конвейера сходят "пустые" Lada Vesta.

Ранее "РГ" рассказывала, что по итогам 11 месяцев АвтоВАЗ недовыпустил около ста тысяч автомобилей Lada и Renault.