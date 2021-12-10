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10.12.2021 12:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ больше не может выпускать Lada Vesta

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Последние четыре месяца Lada Vesta занимает первую строчку в списке самых продаваемых автомобилей в России. Во многом такая ситуация стала возможна благодаря стабильности производства - несмотря на кризис электронных компонентов. Оказалось, что стабильность пошатнулась.

Фото: Пресс-служба МВД России.
Покупателям Lada Vesta придется ждать машины очень долго. Виноват не завод

Группа "Нетипичный АвтоВАЗ" сообщила, что на заводе "Lada Ижевск", на котором собираются автомобили семейства Vesta, выпущен приказ о простоях. Согласно документу, сборка была приостановлена вечером 8 декабря и в ночь на девятое, также отменены две дополнительные смены 10 декабря и одна 11-го.

Предпосылки к этому уже были. Например, ещё в сентябре на встрече с трудовым коллективом "Lada Ижевск" директор завода Денис Носов признал, что проблемы с комплектующими есть. В начале декабря стало известно, что с конвейера сходят "пустые" Lada Vesta.

Ранее "РГ" рассказывала, что по итогам 11 месяцев АвтоВАЗ недовыпустил около ста тысяч автомобилей Lada и Renault.

#Lada