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13.12.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Гигантский дворник на Cybertruck вызвал насмешки. Маск ответил

Текст: Тимур Алимов

В Сети опубликовано "шпионское" видео с предсерийным образцом Tesla Cybertruck, на котором видны существенные отличия от прототипа.

Самое яркое, что бросается в глаза, - один гигантский в сравнении с обычными поводок стеклоочистителя. Он вызвал бурное обсуждение у пользователей Twitter и даже насмешки. В результате Илон Маск прокомментировал записи и признался, что "дворник" и самого его "беспокоит больше всего".

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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- Нет простого решения. Выдвижная конструкция была бы идеальной, но сложной для реализации, - отметил глава Tesla.

Установка огромного стеклоочистителя продиктована лобовым стеклом больших размеров. Но пользователи задались справедливым вопросом, не проще ли было использовать два поводка. К тому же, в выключенном состоянии "дворник" находится в вертикальном положении у левой стойки, что может ухудшать обзор водителю.

Предполагается также, что в конструкции используются две резиновые щетки, поскольку найти цельную такой длины вряд ли удастся, если только Tesla не предложит владельцам Cybertruck этот аксессуар собственного производства.

Вторым элементом, обратившим на себя внимание, стали обычные боковые зеркала вместо предполагавшихся камер. По словам Маска, реализовать концепт оказалось невозможно из-за законодательства США, по которому производители должны поставлять автомобили зеркалами классического типа.

- Но никто не запрещает владельцам модифицировать свои автомобили, - написал гендиректор Tesla.

Фото: Скриншот с youtube.com
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Остается неизвестным, будет ли покупателям Cybertruck предлагаться в качестве опции система камер или они должны будут приобретать и устанавливать ее отдельно.

Еще одним отличием от прототипа оказались фары - они разделены и расположены ниже предлагавшейся ранее оптики, укомплектованной в единую линию.

Значительную разницу концепта от предсерийного образца подвергли критике и многие западные профильные издания. Так, например, портал Autoevolution отмечает, что Tesla по всей видимости представила концепт, не имея представления о том, как будет выглядеть серийный автомобиль. Инженеры компании вынуждены были искать решения для многих элементов, обещанных Маском. В такой ситуации задача о начале производства Cybertruck в конце 2021 года, как изначально заявлялось, и даже в 2022-м кажется невыполнимой.

#Tesla