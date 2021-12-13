Голикова о QR-кодах: Об ограничении прав граждан речи не идет

Законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест не ограничивает права граждан. Об этом на встрече с фракцией "Единая Россия" заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Речь идет о порядке оказания услуг, когда идет резкий эпидемиологический подъем", - уточнила собеседник депутатов.

Законопроект вводит единые требования к действиям региональных властей, отметила вице-премьер.

"Надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости", - подчеркнула Голикова.

Она также уточнила, что речь в законопроекте идет о том, что на территории РФ вводится единый документ, который содержит информацию о вакцинации, перенесенном заболевании и медицинском отводе. "Штриховой код внутри него - это технологическое решение, которое позволяет контролировать действительность и сроки действия вакцинации", - сообщила Голикова.

Госдума планирует рассмотреть законопроект 16 декабря.

Напомним, что правительство России 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Планируется, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов конкретно на транспорте будет снят с рассмотрения. Работу в этом направлении продолжат профильный комитет и министерство.