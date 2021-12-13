Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала делать ревакцинацию раз в полгода. Она напомнила, что срок действия сертификата - как человека, прошедшего вакцинацию, так и переболевшего - составляет год.

- Тем не менее с учетом опыта, с учетом рекомендаций ВОЗ, настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своих близких принимать решение о вакцинации, особенно для тех, кто был первично вакцинирован, а не переболел, спустя полгода, во всяком случае пока все международные данные об этом свидетельствуют, - цитирует ее слова РИА Новости.

Подробнее о том, когда делать бустерную прививку и какой вакциной, читайте в материале "РГ". Специалисты ответили на самые главные вопросы о ревакцинации.

Ранее "РГ" сообщала о том, что президент России Владимир Путин повторно привился от коронавируса - на этот раз препаратом "Спутник Лайт".