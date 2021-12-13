Hyundai Tucson не заработал ни одной звезды в краш-тесте

В который раз краш-тесты Latin NCAP показывают, что на рынках Южной Америки продаются очень небезопасные машины, которые впору называть "капсулами смерти".

В последнем тесте Latin NCAP принял участие в том числе Hyundai Tucson прошлого поколения, который до сих пор представлен на рынке региона. Кроссовер, оснащённый двумя подушками безопасности и системой ABS. Система стабилизации не входит в список штатного оборудования, трёхточечные ремни безопасности также не положены модели.

"Компания Hyundai преподнесла нам неприятный сюрприз: одна из самых популярных моделей марки в нашем регионе - Hyundai Tucson, не получила по итогам краш-тестов ни одной звезды, - сказал Стефан Бродзяк, председатель Latin NCAP. - Это ещё один пример дискриминации в области безопасности транспортных средств и того, как производители, используя рынки наших стран для продажи "некондиции", максимизируют свою прибыль".

Традиционно в организации призвали производителей к ответственности и скорейшей модернизации продаваемых авто.

Безопасность водителя и взрослых пассажиров Hyundai Tucson оценили на 51%, почти столько же - 50% - дали за безопасность пешеходов, 7% кроссовер получил за наличие и работу электронных систем безопасности и всего лишь 4% за защиту пассажиров-детей.

В Latin NCAP отметили, что не могли получить запчасти для кроссовера, участвующего в краш-тестов, в течение семи месяцев, что можно объяснить, как говорится в официальном сообщении организации, только двумя причинами: плохо выстроенные логистические процессы и нежелание производителя содействовать в проведении испытаний.

Отметим, что автомобили, представленные в России, по уровню безопасности разительно отличаются от тех, которые продаются в Южной Америке. В нашей стране Tucson уже сменил поколение, цены на модель стартуют от 1 954 000 рублей.