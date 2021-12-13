Курс турецкой лиры обновил исторический минимум

Новости

Лукашенко: Евросоюз не желает вести переговоры по миграционному кризису 13:40
Регионы в целом поддерживают проект о введении QR-кодов в общественных местах 13:27
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном" 13:26
ГИБДД Москвы предупредила водителей об опасном тумане 12:53
Вышел трейлер фильма "Орел и решка" 12:48
Законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться 12:36
В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве со страховыми выплатами 12:36
Кабмин выделит еще десять млрд рублей на льготное кредитование аграриев 12:30
Когда покупать новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась 12:24
На реконструкцию центра имени Дмитрия Рогачева направят свыше 560 млн рублей 12:23
Правительство дополнительно выделит почти 22 млрд рублей фонду "Круг добра" 12:20
Лидеры России и Китая проведут видеовстречу 15 декабря 12:19
Россияне назвали любимые новогодние фильмы 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 2894 новых случая COVID-19 11:48
Еще пять выделенных полос начали работать в Москве 11:45
Цена на газ в Европе впервые за два месяца превысила 1350 долларов 11:26
В Латвии зафиксирована неконтролируемая мутация COVID-19 11:16
СМИ: Руй Витория может сохранить пост главного тренера "Спартака" 11:12
Летные испытания Ка-226Т с российскими двигателями начнутся в 2023 году 11:12
Израиль готовит военную операцию против Ирана 11:09
Воробьев: Жизни пострадавших при взрыве в Серпухове вне опасности 10:49
В ФТС заявили о расширении "зеленого сектора" экспортеров и импортеров 10:40
Голикова: Штамм "омикрон" обнаружен у 16 вернувшихся россиян 10:38
В Иванове умерла заслуженная артистка РФ Ольга Раскатова 10:34
В Курске произошла стрельба в ночном клубе, ранены пятеро 10:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 12:11
Рубрика: В мире

Курс турецкой лиры обновил исторический минимум

Текст: Алексей Рыбин

Курс турецкой лиры рухнул до исторического минимума. Сейчас на торгах курс этой валюты колеблется в пределах 14,3-14,4 лиры за доллар.

Фото: Константин Завражин/ РГ
В Турции предотвратили покушение на Эрдогана

Лира начала падать в самом начале года и подешевела с тех пор почти на 70%. Если в январе один доллар США стоил порядка 7,3 лиры, то к ноябрю обвал стал уже рекордным. И с тех пор турецкая валюта падает все ниже.

Падение валюты уже привело к росту цен в самой Турции и вылилось в конце ноября в стамбульские протесты, на которых манифестанты потребовали отставки правительства. В итоге в начале декабря президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган принял решение сменить министра финансов и казначейства.

В мире Ближний Восток Турция Экономика Финансы Валютный рынок

Главное сегодня

Лидеры России и Китая проведут видеовстречу 15 декабря
Голикова о QR-кодах: Об ограничении прав граждан речи не идет
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном"
В МИД назвали ситуацию с российской дипсобственностью в США вопиющей
Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире