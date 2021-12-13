Курс турецкой лиры обновил исторический минимум

Курс турецкой лиры рухнул до исторического минимума. Сейчас на торгах курс этой валюты колеблется в пределах 14,3-14,4 лиры за доллар.

Лира начала падать в самом начале года и подешевела с тех пор почти на 70%. Если в январе один доллар США стоил порядка 7,3 лиры, то к ноябрю обвал стал уже рекордным. И с тех пор турецкая валюта падает все ниже.

Падение валюты уже привело к росту цен в самой Турции и вылилось в конце ноября в стамбульские протесты, на которых манифестанты потребовали отставки правительства. В итоге в начале декабря президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган принял решение сменить министра финансов и казначейства.