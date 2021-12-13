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13.12.2021 10:00
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva Travel получила новую спецверсию. Она уже у дилеров

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/club188649544 Фото: www.vk.com/club188649544
Фото: www.vk.com/club188649544

"РГ" уже сообщала, что на АвтоВАЗе были замечены Lada Niva Travel в полностью чёрном исполнении. По данным группы Avtograd news, машины уже отправлены в дилерские центры.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Новая версия получила тривиальное название Black, которое обусловлено декором: кузов внедорожника выкрашен в чёрный, такого же цвета - легкосплавные колёсные диски.

В салоне - чёрная обивка потолка, на сиденьях, материал которых, по данным источников, более качественный, чем у обычной Niva Travel, вышито название спецверсии.

В списках комплектаций Lada Niva Travel на сайте марки новинка пока не появилась. Цены на внедорожник начинают от 858 900 рублей, топовая версия со шноркелем и колёсами с шинами для тяжёлых дорожных условий стоит 1 020 900 рублей.

Во всех комплектациях модель оснащена 80-сильным бензиновым мотором 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой постоянного полного привода с двухступенчатой раздаткой.

#Lada