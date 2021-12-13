Минфин: Инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8%

Инфляция в России по итогам нынешнего года составит около восьми процентов, однако к концу 2022 года она должна вернуться к целевым четырем процентам. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Инфляция у нас выше наших плановых значений, и в текущем году, по оценкам, инфляция будет около 8% - сказал Силуанов. - В рамках мер по реагированию и реализации мер денежно-кредитной политики мы видим, что Центральный банк абсолютно адекватно реагирует на нынешнюю ситуацию с тем, чтобы инфляция у нас вошла в наши плановые, таргетные уровни, речь идет о четырех процентах. И мы рассчитываем, что к концу следующего года именно так и произойдет", - сообщил министр в интервью ТАСС.

При этом Силуанов подчеркнул, что нынешний всплеск инфляции в России вызван преимущественно глобальными трендами. Он уточнил, что денег странами с резервными валютами напечатано много, цены на ключевые товары, в том числе сырьевые и товары переработки, в мире выросли. А поскольку наша страна находится в глобальной экономике, внутренние цены также растут.

Министр напомнил, что правительство приняло целый ряд мер, касающийся стабилизации цен. В частности, он напомнил о введении экспортных пошлин и договоренностях с отечественными товаропроизводителями.

Ранее сообщалось, что для стабилизации цен на мясо и мясную продукцию обсуждается вариант отмены пошлин на небольшой объем импортных свинины и говядины. Производители пытаются заменить ингредиенты более дешевыми, а сети увеличивают долю товаров под своими торговыми марками - на их продвижение не надо тратиться, и значит, такие товары дешевле.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России с 23 по 29 ноября составила 8,38% в годовом выражении по сравнению с 8,05% неделей ранее. Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+1,37%), а именно - удорожание поездок в Турцию на 55,2%. Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24% (0,3% неделей ранее) при ускорении снижения цен на плодоовощную продукцию (-0,38% после -0,1%).