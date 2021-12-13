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13.12.2021 21:15
Рубрика: Общество

Минздрав отвел 3 недели на оценку эффективности вакцин против омикрона

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Министерство здравоохранения России считает, что на оценку эффективности отечественных вакцин против штамма коронавируса омикрон может уйти до трех недель. Об этом глава ведомства Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Мурашко рассказал о симптомах у зараженных омикроном россиян

"Я думаю, что это предварительно займет до трех недель в общей сложности. Работы ведутся, план работ составлен, и, конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований и с плазмой уже вакцинированных людей для того, чтобы понять, посмотреть разные титры, посмотреть особенности поведения вируса на культуре клеток, как он себя будет вести", - пояснил Мурашко.

Штамм омикрон был выявлен чуть менее месяца назад на юге Африки, после чего успел распространится на территории более чем 60 государств. В России омикрон впервые выявили на прошлой неделе, все зараженные находятся на карантине. Для контроля за распространением заболевания вместе с пограничниками работают специалисты Роспотребнадзора.

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что современные вакцины от коронавирусной инфекции могут быть не столь эффективными против болезни, вызванной штаммом омикрон. В связи с этим ВОЗ ранее допустила, что омикрон может в ближайшее время обогнать по распространенности штамм дельту, который, в отличие от омикрона, вызывает более тяжелое течение болезни у непривитых людей.

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