Минздрав отвел 3 недели на оценку эффективности вакцин против омикрона

Министерство здравоохранения России считает, что на оценку эффективности отечественных вакцин против штамма коронавируса омикрон может уйти до трех недель. Об этом глава ведомства Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

"Я думаю, что это предварительно займет до трех недель в общей сложности. Работы ведутся, план работ составлен, и, конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований и с плазмой уже вакцинированных людей для того, чтобы понять, посмотреть разные титры, посмотреть особенности поведения вируса на культуре клеток, как он себя будет вести", - пояснил Мурашко.

Штамм омикрон был выявлен чуть менее месяца назад на юге Африки, после чего успел распространится на территории более чем 60 государств. В России омикрон впервые выявили на прошлой неделе, все зараженные находятся на карантине. Для контроля за распространением заболевания вместе с пограничниками работают специалисты Роспотребнадзора.

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что современные вакцины от коронавирусной инфекции могут быть не столь эффективными против болезни, вызванной штаммом омикрон. В связи с этим ВОЗ ранее допустила, что омикрон может в ближайшее время обогнать по распространенности штамм дельту, который, в отличие от омикрона, вызывает более тяжелое течение болезни у непривитых людей.