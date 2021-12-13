Минздравы России и Беларуси обсудили систему контроля качества медпомощи

В Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Н.Н. Бурденко, состоялась совместная коллегия Министерства здравоохранения России и Министерства здравоохранения Беларуси.

Участие в заседании приняли министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко. На коллегии были обсуждены вопросы совершенствование системы контроля качества медицинской помощи.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открывая заседание отметил, что системы здравоохранения России и Беларуси основаны на единых принципах и адаптированы к новым вызовам.

- Охрана здоровья граждан - важнейший приоритет государственной политики наших стран. В наши дни, когда динамично развивающиеся медицинские и фармацевтические науки позволяют нам сегодня решать медико-социальные задачи, совершенствование требований к качеству оказания медицинской помощи стало иметь одно из самых ведущих значений в системе здравоохранения, - подчеркнул Михаил Мурашко.

Как рассказал министр, сегодня в рамках сотрудничества между Россией и Беларусью стороны оказывают взаимную бесплатную медицинскую помощь гражданам, в том числе, при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства - гражданам, подвергнувшимся воздействию аварии на Чернобыльской АЭС. Развивается сотрудничество в образовательно-научной сфере, а также реализовывается совместный проект по разработке спинальных систем с использованием новых технологий в лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями.

- Тема внедрения информационных систем сегодня в приоритете. Архитектура построения эффективности взаимодействие с пациентом, система поддержки принятия врачебных решений - все это является сегодня актуальным для систем здравоохранения наших стран, - добавил Михаил Мурашко.

В свою очередь министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич, отметил высочайший уровень взаимодействия министерств здравоохранения России и Беларуси, которое является постоянным и оперативным.

- Системы здравоохранения в России и Беларуси являются основополагающими в построение социально ориентированного государства и Союзного государства в целом, - подчеркнул Дмитрий Пиневич. - Поэтому у нас есть своя история, есть сегодняшнее настоящее и очень хорошо, что мы рассматриваем перспективы на будущее.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, отметил, что коллегия проходит вскоре после заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, в ходе которого Президент России Владимир Владимирович Путин и Председатель Высшего Государственного Совета, Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, члены Высшего Госсовета определили по-своему новый исторический этап взаимодействия, утвердив 28 союзных программ, которые, по сути дела, определят принципиально новый этап сотрудничества и новую результативность при проведении политики в экономической сфере.

Госсекретарь обозначил формы союзного взаимодействия России и Беларуси и отметил их практические результаты.

- Сохраняется две формы работы. Это программы Союзного государства и проекты Союзного государства, - пояснил Дмитрий Мезенцев. - И важно, что министерствами здравоохранения проводится большая системная работа по реализации согласованной политики и согласованию соответствующих программ. И важно также, что та работа, которая уже была проведена, показала свои успешные результаты. Так, в результате реализации программы в 2011-2013-хх годах были разработаны новые методы и фундаментальные подходы к культивированию стволовых клеток костного мозга, использование и коррекции процесса регенерации нормального кроветворения у онкологических больных. В Республике Беларусь создано структурное подразделение "Центр клеточных технологий" в рамках Национальной академии наук, и биотехнологическое производство стволовых клеток для научных исследований практической медицины. Эффективность разработанных методов подтверждена при проведении трансплантации стволовых клеток у детей с онкологическими заболеваниями. Реализация программы в 2017-2020-хх годах, разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями, повреждениями позвоночника позволило создать современный алгоритм диагностики и прогрессирования врожденных деформаций позвоночника и методику хирургических вмешательств.

Дмитрий Мезенцев подробно остановился на медицинской помощи тем, кто пострадал от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он также обратился к министрам здравоохранения России и Беларуси в связи с тем, что действующие в этом и прошлых годах союзные программы завершены.

- Сегодня мы вынуждены констатировать, что программы Союзного государства - те, которые утверждались в предшествующие годы в сфере здравоохранения - завершены. И в этом плане, уважаемые Михаил Альбертович и Дмитрий Леонидович, мы обращаемся к вам с тем, чтобы министерства здравоохранения подготовили те предложения по актуальным вопросам сотрудничества, которые в повестке дня Минздравов и которые могли бы быть поддержаны в рамках программ Союзного государства, которые могли бы быть профинансированы, как правило, полностью за счет союзного бюджета.

- Мы также по-особому относимся к той работе, которую по поручению национальных лидеров - президентов наших стран - Минздравы Беларуси и России проводят в борьбе с коронавирусной инфекцией. Важно отметить, что решение Президента России Владимира Владимировича Путина в ответ на запрос главы белорусского государства - направление первой (из зарубежных стран) вакцины "Спутник V" было реализовано в самые кратчайшие сроки, как и решение создать совместное производство в Минске по выпуску вакцины в борьбе с COVID-19, - подчеркнул Госсекретарь.

Дмитрий Мезенцев рассказал о работе над новой вакциной, которая ведется сегодня в Институте экспериментальной медицины по производству так называемой "пробиотической", "кефирной" вакцины. Он также поднял вопрос доступности протонной терапии в Союзном государстве.

- Хочу сказать, что за счет средств бюджета Союзного государства в следующем 2022 году будет реализовываться новое мероприятие, направленное на обеспечение доступности протонной терапии - одного из наиболее безопасных и щадящих методов лучевого лечения, - заявил Дмитрий Мезенцев. - И сегодня такое лечение доступно не всем тем онкопациентам, которым нужно было бы обязательно пройти такое лечение, с учетом высокой стоимости. К сожалению, в Республике Беларусь пока нет центра протонной терапии. И в этом плане мы также полагаем осуществить это мероприятие под эгидой Минздравов и Федерального медико-биологического агентства России, в том числе и за счет той согласованной работы, которая посильна под эгидой форматов и бюджета Союзного государства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко обозначил проблему взаимного признания сертификатов о вакцинации граждан Беларуси и России.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ответ заявил, что признание сертификатов о вакцинации от ковида с Беларусью стало уже, фактически, техническим вопросом. Он уточнил, что сейчас совместно с Минцфиры РФ прорабатывается этот вопрос, признание планируется утвердить за короткий промежуток времени.

Также на заседании обсуждались вопросы взаимодействия между российским и белорусским научными центрами экспертиз по направлению клинических исследований вакцины "Спутник V" и развития ее производства на территории Беларуси.

В рамках коллегии было подписано соглашение между НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Минздрава России и Республиканским научно-практическим центром детской онкологии, гематологии и иммунологии Республики Беларусь.