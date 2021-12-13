Мурашко: Заболеваемость коронавирусом в России начала снижаться

Новости

Индекс МосБиржи упал ниже 3600 пунктов впервые с начала мая 22:02
Мезенцев убежден, что политика санкций не принесет пользы европейцам 21:53
Калужские власти отложили введение QR-кодов 21:41
Завершены госиспытания гидрографического катера "Леонид Сенчура" 21:40
Спутники выведут на орбиту всего за 18 часов 21:16
Минздрав отвел 3 недели на оценку эффективности вакцин против омикрона 21:15
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 20:49
Президент Чехии назначит новый кабмин 17 декабря 20:48
Всероссийская премьера фильма "Елки 8" состоится в Нижнем Новгороде 20:05
Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы 19:34
В Подмосковье проверят все негосударственные школы после взрыва в Серпухове 19:29
В Москву идет мощный снегопад 18:42
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду 18:28
В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 17:59
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 17:55
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 17:46
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17:28
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода 17:25
Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8% 17:21
Устроивший стрельбу в курском клубе сдался полиции 17:16
СК РФ: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины 16:50
Поврежденную американскую подлодку заметили в Сан-Диего 16:48
В Симферополе на матче Ночной хоккейной лиги умер нападающий 16:47
Россия расширила ограничения на импорт из Европы из-за птичьего гриппа 16:46
Нурмагомедов серьезно поговорил с братом после инцидента в аэропорту Махачкалы 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 21:28
Рубрика: Общество

Мурашко: Заболеваемость коронавирусом в России начала снижаться

Текст: Анастасия Селиванова

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России в последнее время стабилизировалась и даже начала снижаться. Всего болеют на данный момент около 800 тысяч человек. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Фото: Сергей Куксин
Выжившие в пандемию рестораны и кафе заполняются до отказа

"В целом сегодня вакцинированы уже первым компонентом больше 75 миллионов человек, это уже неплохие цифры, - рассказал он в эфире "России 1". - Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико - более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в стране достиг 55,8%, а полный курс вакцинации против коронавируса прошли 68,8 миллиона россиян. Суммарное число случаев заражения COVID-19 превысило 10 миллионов.

Для продолжения борьбы с коронавирусом с февраля следующего года в России планируется ввести ограничение на посещение ряда общественных мест без QR-кода, который станет подтверждением факта перенесенного заболевания или вакцинации. От идеи вводить QR-коды на транспорте власти решили отказаться.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и пользоваться интернетом
Мурашко рассказал о симптомах у зараженных омикроном россиян
Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии