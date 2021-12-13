Мурашко: Заболеваемость коронавирусом в России начала снижаться

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России в последнее время стабилизировалась и даже начала снижаться. Всего болеют на данный момент около 800 тысяч человек. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В целом сегодня вакцинированы уже первым компонентом больше 75 миллионов человек, это уже неплохие цифры, - рассказал он в эфире "России 1". - Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико - более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в стране достиг 55,8%, а полный курс вакцинации против коронавируса прошли 68,8 миллиона россиян. Суммарное число случаев заражения COVID-19 превысило 10 миллионов.

Для продолжения борьбы с коронавирусом с февраля следующего года в России планируется ввести ограничение на посещение ряда общественных мест без QR-кода, который станет подтверждением факта перенесенного заболевания или вакцинации. От идеи вводить QR-коды на транспорте власти решили отказаться.