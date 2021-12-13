Назван предполагаемый покупатель бывшего завода Ford в России

Закрытый в 2019 году автозавод Ford Motor во Всеволожске Ленинградской области недавно может быть выкуплен компанией Mobis Parts CIS, входящей в состав корейского концерна Hyundai Motor.

Такую информацию со ссылкой на собственные источники распространил ресурс "Русский автомобиль". Основная специализация Mobis Parts CIS - производство запчастей для автомобилей.

Напомним, с 2002 по 2019 годы завод во Всеволожске занимался производством легковых автомобилей Ford - моделей Focus и Mondeo.

О том, что на предприятие нашелся покупатель, на прошлой неделе заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. При этом название инвестора и параметры сделки он не выдал.

Цена продажи завода вряд ли была высокой, поскольку он находится в плохом состоянии - в частности, протекает крыша, а коммуникации требуют ремонта. Восстанавливать там автопроизводство - нерентабельно.

У Hyundai Motor действует собственный автозавод в Ленинградской области - он расположен в Сестрорецке и выпускает седаны Solaris, кроссоверы Creta, седаны и хэтчбеки Kia Rio. Кроме того, в 2020 году Hyundai Motor поглотила бывший автозавод General Motors в соседних Шушарах, он простаивал с 2015 года.