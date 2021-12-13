Постановление правительства Орловской области от 10 декабря 2021 года № 752 "О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 26 августа 2021 года № 504 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области на 2022 год"

В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" Правительство Орловской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 26 августа 2021 года № 504 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области на 2022 год", изложив пункт 1 в следующей редакции:

"1. Установить величину прожиточного минимума в Орловской области на 2022 год на душу населения в размере 11 768 рублей, для трудоспособного населения - 12 827 рублей, для пенсионеров - 10 120 рублей, для детей - 11 415 рублей.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Орловская правда".

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области Т.В.Крымова







