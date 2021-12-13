Подписана декларация о создании Евразийского SAF альянса

НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" совместно с ведущими игроками авиационной отрасли инициировал создание Евразийского SAF альянса. Декларацию о создании Евразийского SAF альянса подписали Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского", Airbus, "Газпром нефть", "Аэрофлот - Российские авиалинии", Группа компаний "Волга-Днепр", "Группа компаний С7" и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА)

Основной задачей альянса станет поддержка развития благоприятной экосистемы, которая будет способствовать наращиванию производства SAF в России и его дальнейшего использования. Участники альянса сформируют дорожную карту для координации совместных усилий в данном направлении.

"Мотивация использования SAF очевидна, мы должны совместными усилиями уменьшить негативное воздействие авиации на окружающую среду. НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" в результате исследовательских работ должен доказать, что авиационное топливо с применением растительного сырья будет безопасным для эксплуатации на воздушных судах. Имеющийся научно-технический задел позволит нам решить эту задачу к 2024 году", - заявил первый заместитель генерального директора НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" Василий Шапкин.

Подчеркивается, что работа Альянса поддержит усилия мирового сообщества по смягчению последствий изменения климата. Она также поможет развитию и укреплению национальной повестки по декарбонизации, которая активно реализуется в России на основе принципов Парижского климатического соглашения и "Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года".

"Чтобы достичь нулевого уровня выбросов СО2 и внести вклад в смягчение последствий изменения климата, необходимы усилия всех игроков отрасли. Сегодня вместе с ключевыми компаниями авиационного сектора мы сделали первый шаг на пути к более экологичной авиации в России. В рамках этого альянса мы объединим наши экспертные знания, чтобы ускорить процесс сертификации экологически чистого авиационного топлива (SAF) и способствовать его развитию в России. Все пассажирские самолеты Airbus уже сертифицированы для полетов с использованием 50% смеси SAF, и мы проводим исследования, чтобы сертифицировать 100% использование SAF. Будем рады поделиться своими знаниями с партнерами по Альянсу", - сказал Жюльен Франьятт, глава Airbus в России.

"Евразийский SAF альянс" будет инклюзивной, открытой экосистемой для совместной работы участников отрасли по всей цепочке создания SAF - от производителей топлива, авиастроителей и производителей двигателей до научно-исследовательских организаций, авиакомпаний и аэропортов.

Справка "РГ"

SAF - экологически чистое авиационное топливо. Одним из первых видов экотоплива в мире был "биогаз", получаемый из углекислого газа, содержащегося в воздухе, и водорода, добываемого из воды путем электролиза. По оценкам экспертов, существует несколько видов SAF, которые могут использоваться в авиации. Так, "зеленое" авиатопливо также получают из биомассы: животного жира, растительных и отработанных масел, отходов деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств.

Напомним: с 2027 года вступают в силу новые требования ИКАО, согласно которым страны, из которых выполнятся международные рейсы, должны или использовать SAF, или платить сбор за его неиспользование.