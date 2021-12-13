Придется подождать. Новый Nissan X-Trail не появится в России в 2022 году

Новый Nissan X-Trail не появится в России в 2022 году. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе японской марки.

С чем связана задержка с выходом пятого поколения популярного кроссовера - не сообщается. Но понятно, что сейчас компаниям приходится корректировать свои продуктовые планы из-за кризиса микрочипов, который сильно ударил по отрасли.

Напомним, новый X-Trail (он же Rogue) дебютировал летом 2020 года.

Платформа автомобиля осталась прежней - модульная CMF-C/D. Поэтому колёсная база осталась такой же, как у предшественника - 2706 мм. Плюс 41 мм к длине, итого - 4681 мм, ширина и высота тоже выросли и составляют 1840 и 1730 мм соответственно (прибавка в обоих случаях составила 20 мм).

Кроссовер внешне кардинально изменился. Светодиодные дневные ходовые огни визуально продолжают V-образную решетку радиатора с довольно оригинальным рисунком. Фары же, вписанные в ниши воздухозаборников, очень напоминают перевернутые противотуманки третьего X-Trail.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Концепция интерьера пересмотрена полностью. Вершину центральной консоли занимает 9-дюймовый экран мультимедийной системы, у которой есть две физические "крутилки" и ряд клавиш управления списком воспроизведения, камерой заднего вида и другими функциями.

Из фишек стоит отметить открывающиеся почти на 90 градусов задние двери, обеспечивающие крайне удобную посадку пассажиров и загрузку вещей, эксклюзивные выдвигающиеся шторки для защиты от солнечных лучей, функцию регулировки климата на заднем ряду независимо от водителя, один из самых больших в классе проекционных дисплеев.

Фото: Пресс-служба Nissan.

В России X-Trail нового поколения скорее всего дебютирует с атмосферными бензиновыми четырехцилиндровыми моторами, а производство организуют на мощностях завода в Санкт-Петербурге, где собирают четвертое поколение X-Trail.

В то же время в Nissan подтвердили, что новый Pathfinder появится в России в феврале. Для нашего рынка автомобиль будут собирать в США.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Известно, что Nissan Pathfinder будет представлен в четырех комплектациях, каждая из которых включает в себя: систему интеллектуального полного привода, трёхзонный климат-контроль, семь подушек безопасности, электрообогрев лобового стекла, руля и сидений. Также доступны цифровая приборная панель на экране 12.3 дюйма, мультимедиа 10.8 дюйма, система полуавтономного вождения Nissan ProPilot, премиум-аудиосистема Bose.

Двигатель остался прежним - V6 объёмом 3.5 литра, который выдаёт 288 л.с. и 351 Нм (данные, указанные на момент премьеры, в России характеристики могут быть другими). Мотор стыкуется с 9-ступенчатой АКП. Привод - передний, либо полный. Дорожный просвет составляет 194 мм. Объём багажного отделения - 470 л.