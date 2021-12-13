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Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной"

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    13.12.2021, 17:55
Текст:   Козьма Лоханкин

Продюсер бондианы Барбара Брокколи вновь заверила общественность в том, что она выступает против того, чтобы знаменитый агент 007 стал женщиной после ухода из франшизы Дэниела Крэйга - хотя фильм "Не время умирать" наводил на такие мысли. Всё же для женщин, полагает продюсер, следует создавать новых персонажей.

Однако поклонникам классического образа Джеймса Бонда рано радоваться: выступая на подкасте Girls On Film, Брокколи не стала исключать возможности, что шпион может оказаться "небинарной персоной", то есть человеком, "не ассоциирующим себя с мужским или женским полом".

Всё будет зависеть от подходящего исполнителя, поисками которого сейчас и занимается Брокколи с коллегами. Основными критериями пока остаются следующие: Бонд должен непременно быть британцем и - пока ещё - мужчиной, передаёт соображения продюсера Deadline.

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