Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной"

Продюсер бондианы Барбара Брокколи вновь заверила общественность в том, что она выступает против того, чтобы знаменитый агент 007 стал женщиной после ухода из франшизы Дэниела Крэйга - хотя фильм "Не время умирать" наводил на такие мысли. Всё же для женщин, полагает продюсер, следует создавать новых персонажей.

Однако поклонникам классического образа Джеймса Бонда рано радоваться: выступая на подкасте Girls On Film, Брокколи не стала исключать возможности, что шпион может оказаться "небинарной персоной", то есть человеком, "не ассоциирующим себя с мужским или женским полом".

Всё будет зависеть от подходящего исполнителя, поисками которого сейчас и занимается Брокколи с коллегами. Основными критериями пока остаются следующие: Бонд должен непременно быть британцем и - пока ещё - мужчиной, передаёт соображения продюсера Deadline.