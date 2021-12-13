Профильный комитет ГД рекомендовал снять с повестки проект о QR-кодах на транспорте

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал снять с думской повестки рассмотрение в первом чтении законопроекта о введении QR-кодов транспорте.

"Будем предлагать, чтобы 16 декабря 2021 года законопроект о QR-кодах на транспорте - в авиации и в поездах дальнего следования - не рассматривался в первом чтении", - сказал журналистам председатель комитета Евгений Москвичев.

По словам депутата, комитет продолжит работу над документом с министерством транспорта, со всеми ведомствами и общественными организациями.

При этом конкретных сроков доработки депутаты ставить не стали.

Ранее о том, что законопроект о введении QR-кодов на поездах и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты и будет дорабатываться, заявил лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев по итогам ее заседания. По словам Васильева, доработка будет происходить без спешки - с учетом того, что есть отдаленные регионы, "где не каждую неделю летают вертолеты или легкомоторные самолеты или ходит какой-то другой транспорт".