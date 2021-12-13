В СК считают, что в Серпухове молодой человек пытался свести счеты с жизнью

На территории монастыря в Серпухове 18-летний молодой человек пытался совершить самоубийство "общеопасным способом". О том, что следствие склоняется к такой версии, журналистам сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, около 8:30 утра в понедельник 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогу образовательного учреждения, где "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". "В результате он получил множественные ранения, в том числе лишился ноги", - уточнила представитель подмосковного главка СКР.

В настоящее время следователи проводят обыск по месту проживания подозреваемого. По словам Ольги Врадий, изъяты предметы и вещества, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, их отправят на экспертизу.

В СК также рассказали, что допросить фигуранта уголовного дела пока не представляется возможным. "Следователи еще не работали с ним, поскольку он находится в медицинском учреждении - в реанимации", - пояснила Врадий.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

В МВД сообщили, что взрыв устроил выпускник православной гимназии, расположенной в подмосковном Серпухове.

Пострадал сам подрывник и несколько учеников. У них осколочные ранения. Тяжело раненых среди нет.