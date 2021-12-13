Адвокаты экс-мэра Владивостока обжаловали продление его ареста

Защита бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка подала жалобу на решение суда о продлении срока его содержания под стражей, вынесенное в конце ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что под арест Гуменюка отправили 5 октября. Его адвокаты попытались обжаловать это решение, однако Приморский краевой суд отклонил их апелляционную жалобу.

Экс-градоначальника обвиняют в получении взяток на сумму в 19,5 миллиона рублей от руководства муниципального предприятия "Некрополь" за общее покровительство бизнесу. Вину бывший мэр отрицает.

27 мая дума Владивостока досрочно прекратила полномочия мэра. Гуменюк подал заявление об отставке после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.