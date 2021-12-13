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13.12.2021 11:16
Рубрика: Власть

В Омской области жители трех северных районов остались без газа

Текст: Наталья Граф
На территории трех районов Омской области - Тарского, Знаменского и Тевризского вновь начались отключения газоснабжения. Давление в газопроводе упало до критических отметок.

В Знаменском районе подача топлива в жилые дома уже полностью прекратилась. Сельчанам отключили газ даже для пищеприготовления. Уведомления об отключении абонентов также направлены руководству Тевризского и Тарского районов.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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- Министерством энергетики проведены рабочие совещания с главами трех районов по готовности альтернативных источников теплоснабжения населения, - сообщает Минэнерго региона.

Люди вынуждены доставать из кладовок обогреватели и срочно покупать газовые баллоны. Наиболее тревожная ситуация складывается в многоэтажных домах. Если во всех квартирах включат электроплитки, мультиварки и микроволновки - проводка просто не выдержит нагрузки.

- Отключения связаны с аварийной ситуацией на Тевризском ГКМ: понижение давления в газопроводе до 1,5 кгс/см2, - сообщил руководитель компании "Тевризнефтегаз" Александр Панкратов.

Стоит отметить, что чрезвычайную ситуацию на севере Омской области местные власти вынуждены объявлять с каждым наступлением зимы. После первых морозов скважины выходят из строя, а чиновники по традиции оказываются к этому не готовы.

Север региона около двадцати лет отапливается природным топливом из Тевризского газоконденсатного месторождения. Эта схема была тестовым пилотным проектом. До конца 2008 года правительство Омской области обещало протянуть в тайгу из Омска магистральный газопровод. Сельчан уговаривали ломать печки, покупать котлы и переходить на дешевый и безопасный газ. Этим предложением воспользовались сотни людей. Они брали ссуды, влезали в кредиты, оплачивали проекты, разводку и подключались к теплу.

А в прошлом году грянул гром. В лютые холода газоконденсатное месторождение выработало имеющиеся запасы. А магистральный газопровод на Север не пришел до сих пор. "Большой газ" ожидают в Таре не раньше 2025 года.

Обманутым сельчанам пришлось вновь брать ссуды, рушить стены домов, ставить печки обратно и заготавливать дрова по старинке. Подачу газа оставили только жителям многоквартирных домов и льготникам - многодетным, инвалидам и ветеранам. Однако сейчас и они рискуют остаться без отопления.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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В настоящее время "Тевризнефтегаз" добывает природный газ только из одной скважины № 110, где и возникла вновь аварийная ситуация. Эксперты возлагали надежду на скважину № 6, которая долгие годы находилась в ожидании освоения. Исследования показывали, что газ в ней есть, но его приток поступает с водой. На скважине начался масштабный капитальный ремонт. Осенью этого года ее обещали запустить в строй и возобновить подачу газа для всех юридических и физических лиц.

Впрочем, как стало известно "РГ", в отношении неустановленных лиц "Тевризнефтегаза" возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ. По данным прокуратуры Омской области, речь идет о неправомерном расходовании субсидии на капитальный ремонт скважины Тевризского месторождения. В самой компании в свою очередь уверяют, что скважину не удалось реанимировать вовремя из-за геологических осложнений.

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