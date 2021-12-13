Страховщики: В каких регионах опаснее всего быть владельцем автомобиля

Чаще всего за возмещением по каско в результате угона автомобиля обращаются в Ижевске. По всей видимости, столица Удмуртской республики претендует на звание столицы угонов. Такой вывод можно сделать из анализа страховых случаев по каско, который провел Страховой дом ВСК.

По данным страховщика почти половина всех обращений за страховой выплатой по угону (41%) зафиксирована именно в Ижевске. Но остальным городам не стоит расстраиваться. Столицей битых автостекол можно назвать Краснодар. На столицу Краснодарского края приходится 4% от всех обращений за выплатой по такому страховому случаю. Казалось бы, немного, но у остальных и того меньше. Например, на втором месте по этому страховому случаю Казань с 3%.

Столицей вандалов можно было бы назвать Самару. Она лидирует по количеству обращений за страховкой от противоправных действий третьих лиц с 3% таких случаев. Но недалеко от нее ушли Краснодар (2,5%) и Казань (2%).

На звание столицы непуганных животных претендует Волгоград. На него приходится 7% обращений по каско из-за столкновения с ними на дороге. Также животных стоит опасаться в Самаре (5%) и Твери (4,5%).

А на звание города стихийных бедствий может претендовать Челябинск. На него приходится 10% страховых случаев по этой причине. Но после падения там метеорита это не должно удивлять.

Самарскую, Нижегородскую и Свердловскую области буквально преследуют пожары и взрывы автомобилей. По 12% обращений приходится на эти регионы по этой причине.

В Казани и Краснодаре наблюдаются явные проблемы с техосмотром и сознательностью автовладельцев. В столице Татарстана зафиксировано 6%, а в столице Краснодарского края - 5% обращений после ДТП в результате технической неисправности транспортных средств.

В целом, по данным ВСК, только 52% страховых случаев по каско связаны с ДТП. Самой распространенной причиной обращения в страховые компании в 2021 году стало повреждение стекол авто - 62% страховых случаев без учета аварий на дорогах. На втором месте - противоправные действия третьих лиц, на этот риск приходится 21% компенсаций.

Напомним, недавно Всероссийский союз страховщиков представил анализ рынка каско в России. Согласно ему, первое место по страховым случам занимают ДТП. На них приходится 80% выплат. Второе место занимают "иные" риски. В них входит падение деревьев и сосулек на автомобили, а также случаи, когда машину погрызли крысы, или битые по тем или иным причинам стекла автомобилей. На них приходится 12% всех выплат. А на третьем месте - противоправные действия третьих лиц. Эти случаи составляют от 5 до 7% выплат. Угоны занимают лишь четвертую позицию от 1,4 до 1,6%.