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13.12.2021 12:19
Рубрика: Страхование

Страховщики: В каких регионах опаснее всего быть владельцем автомобиля

Текст: Владимир Баршев
Чаще всего за возмещением по каско в результате угона автомобиля обращаются в Ижевске. По всей видимости, столица Удмуртской республики претендует на звание столицы угонов. Такой вывод можно сделать из анализа страховых случаев по каско, который провел Страховой дом ВСК.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

По данным страховщика почти половина всех обращений за страховой выплатой по угону (41%) зафиксирована именно в Ижевске. Но остальным городам не стоит расстраиваться. Столицей битых автостекол можно назвать Краснодар. На столицу Краснодарского края приходится 4% от всех обращений за выплатой по такому страховому случаю. Казалось бы, немного, но у остальных и того меньше. Например, на втором месте по этому страховому случаю Казань с 3%.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Столицей вандалов можно было бы назвать Самару. Она лидирует по количеству обращений за страховкой от противоправных действий третьих лиц с 3% таких случаев. Но недалеко от нее ушли Краснодар (2,5%) и Казань (2%).

На звание столицы непуганных животных претендует Волгоград. На него приходится 7% обращений по каско из-за столкновения с ними на дороге. Также животных стоит опасаться в Самаре (5%) и Твери (4,5%).

А на звание города стихийных бедствий может претендовать Челябинск. На него приходится 10% страховых случаев по этой причине. Но после падения там метеорита это не должно удивлять.

Самарскую, Нижегородскую и Свердловскую области буквально преследуют пожары и взрывы автомобилей. По 12% обращений приходится на эти регионы по этой причине.

В Казани и Краснодаре наблюдаются явные проблемы с техосмотром и сознательностью автовладельцев. В столице Татарстана зафиксировано 6%, а в столице Краснодарского края - 5% обращений после ДТП в результате технической неисправности транспортных средств.

В целом, по данным ВСК, только 52% страховых случаев по каско связаны с ДТП. Самой распространенной причиной обращения в страховые компании в 2021 году стало повреждение стекол авто - 62% страховых случаев без учета аварий на дорогах. На втором месте - противоправные действия третьих лиц, на этот риск приходится 21% компенсаций.

Напомним, недавно Всероссийский союз страховщиков представил анализ рынка каско в России. Согласно ему, первое место по страховым случам занимают ДТП. На них приходится 80% выплат. Второе место занимают "иные" риски. В них входит падение деревьев и сосулек на автомобили, а также случаи, когда машину погрызли крысы, или битые по тем или иным причинам стекла автомобилей. На них приходится 12% всех выплат. А на третьем месте - противоправные действия третьих лиц. Эти случаи составляют от 5 до 7% выплат. Угоны занимают лишь четвертую позицию от 1,4 до 1,6%.