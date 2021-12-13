Новости

В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 17:59
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 17:55
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 17:46
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17:28
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода 17:25
Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8% 17:21
Устроивший стрельбу в курском клубе сдался полиции 17:16
СК РФ: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины 16:50
Поврежденную американскую подлодку заметили в Сан-Диего 16:48
В Симферополе на матче Ночной хоккейной лиги умер нападающий 16:47
Россия расширила ограничения на импорт из Европы из-за птичьего гриппа 16:46
Нурмагомедов серьезно поговорил с братом после инцидента в аэропорту Махачкалы 16:45
Росреестр опроверг сообщения о прекращении своей деятельности 16:31
В Москве в три раза вырос спрос на элитную недвижимость 16:31
Страны ОПЕК в ноябре увеличили добычу нефти меньше запланированного 16:29
Ученые оценили эффект камер на дорогах России 16:28
Индекс МосБиржи упал ниже 3700 пунктов впервые с июля 16:12
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Китае 16:11
Доходы Спецсвязи за 9 месяцев 2021 года выросли на 5,6% 16:03
Названы самые популярные в 2021 году российские фильмы и сериалы 15:55
Минфин: Инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8% 15:47
Путин обсудит с кабмином загрязнение воздуха и "омикрон" 15:41
К 2030 году профпереподготовка потребуется большей половине работников 15:31
Профильный комитет ГД рекомендовал снять с повестки проект о QR-кодах на транспорте 15:29
Москвич лишится квартиры за демонтаж стены 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 16:46
Рубрика: Экономика

Россия расширила ограничения на импорт из Европы из-за птичьего гриппа

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

С 10 декабря в Россию временно запрещен ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из нескольких районов Германии, где зафиксирована вспышка заболеваемости птичьим гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

На юге Китая птичьим гриппом H5N6 заразился 68-летний мужчина

Под запрет попала продукция, произведенная на территории немецких районов Харбург, Альтенбург и федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Ранее аналогичные ограничения ввели в отношении продукции из Чехии, в частности из Либерецкого и Южно-Моравского краев. Временно запрещен не только импорт, но и транзит продукции, которая может быть заражена.

Под ограничения попали живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая птицеводческая продукция, корма и кормовые добавки. Россельхознадзор уточняет, что ограничения не касаются товаров, которые прошли обработку против вирусов гриппа птиц, а также кормов и добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза.

Как писала ранее "РГ", вспышка птичьего гриппа с весны этого года наблюдается более чем в 40 странах. Она затрагивает и дикую, и домашнюю птицу. При тесном контакте с патогеном может заразиться человек, однако при употреблении в пищу такого мяса передача вируса не происходит.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Эпидемия "птичьего гриппа"

Главное сегодня

Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8%
Госдума 16 декабря рассмотрит проект о QR-кодах в общественных местах
Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов
Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK
Голикова: Россияне с антителами получат сертификаты переболевших на полгода
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию