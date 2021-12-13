Россия расширила ограничения на импорт из Европы из-за птичьего гриппа

С 10 декабря в Россию временно запрещен ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из нескольких районов Германии, где зафиксирована вспышка заболеваемости птичьим гриппом. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Под запрет попала продукция, произведенная на территории немецких районов Харбург, Альтенбург и федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Ранее аналогичные ограничения ввели в отношении продукции из Чехии, в частности из Либерецкого и Южно-Моравского краев. Временно запрещен не только импорт, но и транзит продукции, которая может быть заражена.

Под ограничения попали живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая птицеводческая продукция, корма и кормовые добавки. Россельхознадзор уточняет, что ограничения не касаются товаров, которые прошли обработку против вирусов гриппа птиц, а также кормов и добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза.

Как писала ранее "РГ", вспышка птичьего гриппа с весны этого года наблюдается более чем в 40 странах. Она затрагивает и дикую, и домашнюю птицу. При тесном контакте с патогеном может заразиться человек, однако при употреблении в пищу такого мяса передача вируса не происходит.